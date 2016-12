Litoralul românesc a atras investiţii de un miliard de euro

Pentru 2014, sunt aşteptaţi foarte mulţi turişti pe litoralul românesc, potrivit „Capital“. Reprezentanţii agenţiilor de turism sunt foarte încrezători când vine vorba de prezenţa turiştilor la mal de mare, punând totul pe seama investiţiilor masive din ultimii ani, estimate la peste un miliard de euro. Tarifele sunt şi ele accesibile. Potrivit „Capital“, tariful cel mai mic porneşte de la 132 lei de persoană pentru un sejur de 5 nopţi la hotel Prahova din Neptun, în timp ce tariful cel mai mare ajunge la 3.000 lei de persoană pentru un sejur de 5 nopţi la hotel Vega, de cinci stele, din Mamaia. La această dată, 15 hoteluri funcţionează în regim all inclusive. În Mamaia, au adoptat acest regim Phoenicia Holiday Resort, Best Western Savoy, Modern, Comandor, Amiral, Orfeu, Dorna, Complex Mercur Minerva, Victoria şi Majestic. În Neptun, turiştii pot alege ofertele all inclusive la Complex 2D, în Venus - la Palace şi Mezotermale, în Saturn - la hotel Saturn. În Vama Veche, hotel Laguna a optat pentru un astfel de regim. Reamintim că litoralul românesc este foarte ieftin în prima parte a lunii iunie datorită programului „Litoralul pentru toţi”, care se încheie pe 15 iunie.