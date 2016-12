Litoralul românesc se promovează la Helsinki

România se promovează pe piața turiștilor din Finlanda! Autoritatea Naţională pentru Turism va participa, în perioada 21 - 24 ianuarie 2016, la târgul internaţional de turism Matka - Nordic Travel Fair, ce se va desfășura la Helsinki, Finlanda. Printre produsele turistice promovate la standul României se numără: city breaks în Bucureşti, tururi în sudul Bucovinei, sudul Transilvaniei, Delta Dunării şi Valea Prahovei, Transilvania, Festivalul Enescu 2017, Băile Felix, precum și sejururi pe litoralul Mării Negre. De asemenea, pe perioada târgului, la standul României vor fi organizate degustări de vinuri româneşti. Târgul de Turism Matka este cea mai importantă manifestare de profil din Finlanda, unde peste 1.000 de firme din aproximativ 80 de țări își promovează an de an oferta. Târgul se desfășoară la Helsinki Expo and Convention Center. În 2015, târgul a atras un număr total de 73.752 de participanți, dintre care 53.229 de consumatori direcți și studenți ai facultăților de profil și 20.523 de reprezentanți ai industriei. Spațiul total de expunere a fost de 9.562 mp și au participat 824 de expozanți din 86 de țări.