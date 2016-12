Litoralul “viselor”

DROGURILE SEZONULUI. Deşi legea prin care etnobotanicele au fost interzise a intrat în vigoare la începutul acestui an, proprietarii magazinelor de “vise” continuă să găsească soluţii pentru a putea vinde şi pe mai departe aceste substanţe. După ce s-a publicat lista celor 36 de halucinogene scoase în afara legii, aceştia au importat produse noi, pe care au început să le vândă on-line, pe site-uri de profil sau în spaţiile comerciale pe care le deţin. Alte opt substanţe au fost incluse de curând pe lista celor interzise, dar reprezentanţii mai multor ONG-uri au atras atenţia asupra faptului că fenomenul nu va putea fi eradicat. Şi asta pentru că noi produse vor fi aduse şi pe viitor în România şi vor fi vândute legal, până la actualizarea tabelului întocmit de Ministerul Sănătăţii. În plus, piaţa neagră a etnobotanicelor s-a format deja, mulţi consumatori cumpărând astfel de substanţe de la dealerii care profită de cererea încă mare. Impotenţa Guvernului îi face pe specialişti să se teamă că, în această vară, pe litoral, traficul cu etnobotanice va căpăta o amploare fără precedent. Iar preţul este extrem de important în această ecuaţie, în condiţiile în care halucinogenele sunt mai ieftine decât drogurile „tradiţionale”. În plus, numărul consumatorilor deja „fidelizaţi” este mare, după ce, în perioada în care astfel de substanţe erau perfect legale, nenumărate magazine de „vise” s-au deschis în întreaga ţară, înregistrând profituri uriaşe.

STUPEFIANTE „ADAPTABILE”. Reprezentanţii Observatorului European al Drogurilor şi Toxicomanilor (OEDT) arătau, în luna aprilie a acestui an, că drogurile de sinteză, precum mefedrona, sfidează politicile de combatere. Şi asta pentru că oferă alternative legale la substanţele interzise, aceste stupefiante putând fi modificate în aşa fel încât să se adapteze cu uşurinţă noilor restricţii. În prezent, mefedrona este interzisă în România, Estonia, Croaţia, Norvegia, Germania şi Danemarca, dar poate fi cumpărată sub formă de pudră şi capsule în alte state europene. Specialiştii OEDT spun că, la sfârşitul anului trecut, cel puţin 31 de site-uri, cele mai multe dintre ele din Marea Britanie şi Ţările de Jos, comercializau acest drog la preţuri cuprinse între nouă şi 17 euro gramul. Până în prezent s-a înregistrat un singur deces confirmat (prin autopsie) ca urmare a consumului de mefedronă, în anul 2008, în Suedia. Există, totuşi, alte 25 de decese suspecte în Regatul Unit, potrivit OEDT.