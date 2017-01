Lituania a acordat azil politic unei disidente ruse

Lituania a anunțat vineri că a acordat azil politic unei disidente ruse, Irina Kalmîkova, care se declară amenințată cu închisoarea în Rusia în virtutea unor măsuri anti-manifestații.

Militanta pentru drepturile omului, care îl acuză pe președintele Vladimir Putin că vrea să reducă la tăcere orice formă de disidență, "a primit protecție internațională și statutul de refugiat deoarece este amenințată în țara sa", a declarat pentru AFP viceministrul lituanian de interne, Elvinas Jankevicius, fără alte detalii.

Rusia a adoptat în 2012 o lege ce încadrează strict dreptul de a manifesta și stabilește amenzi astronomice pentru participanții la acțiuni de protest în caz de tulburări, o măsură criticată de Uniunea Europeană și opozanții ruși deseori forțați să se exileze pentru a evita închisoarea.

Un nou delict de încălcare a normelor de organizare a unei manifestații, introdus în Codul Penal în 2014, prevede până la cinci ani de închisoare. În conformitate cu această dispoziție, orice persoană ce a făcut obiectul unei proceduri administrative în Rusia pentru încălcarea regulilor de organizare sau desfășurare a unei manifestații mai mult de două ori riscă urmărirea penală.

Irina Kalmîkova a declarat că a fost acuzată că a încălcat această ultimă măsură și, prin urmare, se confruntă cu o sentință de până la cinci ani de închisoare.

"Așa că am decis să părăsesc Rusia cu fiul meu de 14 ani, la început în Belarus, dar nu a funcționat. Apoi am trecut granița cu Ucraina pe jos în ianuarie. Am lăsat tot ce aveam în urma noastră", a declarat ea vineri pentru France Presse.

"Din Ucraina, am trecut apoi în Lituania. Ei (rușii) au trimis deja o notificare despre mine la Interpol", a afirmat fosta femeie de afaceri ce face parte de facto dintr-un grup de o duzină de cetățeni ruși ce au obținut azil politic în Lituania în ultimii ani.

Mica țară baltică cu trei milioane de locuitori, Lituania, fostă republică a URSS, este una dintre țările membre ale Uniunii Europene și NATO cele mai critice față de Rusia, cerând printre altele sancțiuni mai severe contra Moscovei pentru intervenția ei în Ucraina, amintește AFP.