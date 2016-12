Liv Tyler, mamă pentru a doua oară

Actriţa Liv Tyler a devenit mamă pentru a doua oară, după ce a născut un băiat, miercuri. Tatăl copilului este actualul iubit al vedetei, David Gardner. Un reprezentant al cuplului a declarat pentru People.com că micuțul este sănătos şi toată lumea este fericită. O sursă apropiată actriţei a declarat că bebeluşul va trebui să rămână în spital o perioadă, sub supraveghere medicală, pentru că naşterea a avut loc cu şase săptămâni şi jumătate mai devreme. Numele copilului nu a fost dat publicităţii. Actriţa a confirmat în luna decembrie că aşteaptă un copil, după ce a recunoscut că toate visele i se îndeplinesc, pentru că şi-a dorit să fie din nou mamă, de şapte ani. Actriţa a reuşit să îşi îndeplinească celelalte dorinţe, jucând în serialul produs de HBO ”Cei rămaşi / The Leftovers” şi renovându-şi casa din Hudson, New York.

Liv Tyler, în vârstă de 37 de ani, mai are un fiu, Milo, în vârstă de 10 ani, cu fostul său soţ, Royston Langdon. Partenerul său de viaţă, David Gardner, are şi el un fiu, Grey, în vârstă de 7 ani, cu fosta soţie, Davinia Taylor. Liv Tyler s-a despărţit de soţul ei, muzicianul britanic Royston Langdon, în 2008, după şase ani de mariaj, în timp ce David Gardner, care lucrează în domeniul managementului sportiv şi este prieten cu David Beckham, a divorţat de actriţa Davinia Taylor în 2010. Liv Tyler este fiica solistului formaţiei Aerosmith, Steven Tyler, şi a fostului model Bebe Buell.