Livările de gaz rusesc către Europa nu vor fi întrerupte iarna aceasta

Acordurile semnate între Rusia şi ţările de tranzit, mai ales Ucraina, garantează livrarea de gaz rusesc spre Europa, fără perturbări, iarna aceasta, a declarat, ieri, ministrul rus al Energiei, Serghei Şmatko. ”Am luat toate măsurile necesare pentru a exclude repetarea a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani. Acordul cu ţările de tranzit, mai ales Ucraina, garantează livrări fără întreruperi”, a asigurat el, la Forumul Ţărilor Exportatoare. ”Acum este foarte frig în Europa şi ninge abundent. Îi pot asigura pe consumatorii europeni că livrările de gaz rusesc nu vor fi oprite”, a adăugat ministrul.

”Livrările de gaze către Ucraina şi statele UE sunt legate de mafia rusă”, potrivit ambasadorului american la Kiev, William Taylor, citat într-o notă diplomatică dezvăluită de site-ul WikiLeaks. Nota diplomatică se referă la o întâlnire confidenţială din 2008, între ambasadorul SUA la Kiev şi un miliardar ucrainean, Dmitri Firtaş, care controlează aproape jumătate din compania RosUkrEnergo (RUE), compania rusă de stat Gazprom controlând cealaltă jumătate. RUE, având sediul în Ucraina şi înregistrată în Elveţia, distribuie gaz din Asia Centrală în Ucraina şi statele UE. Anterior, premierul ucrainean din acea perioadă, Iulia Timoşenko, afirmase pentru BBC că avea documente care atestă că o serie de structuri criminale puternice se află în spatele companiei RosUkrEnergo. Firtaş a recunoscut, în timpul întrevederii sale cu ambasadorul, că o figură importantă a crimei organizate ruse, Semion Moghilevici, aflat pe lista neagră a FBI, era adevărata forţă din spatele afacerilor sale de miliarde de dolari în domeniul gazelor. Potrivit lui Firtaş, era imposibil să faci afaceri în Ucraina, în anii \'90, fără să închei înţelegeri cu reprezentanţii reţelelor de crimă organizată. Într-un raport secret, Taylor scria: ”Firtaş a recunoscut legăturile cu Semion Moghilevici, figură a crimei organizate ruse, afirmând că avusese nevoie de aprobarea lui Moghilevici pentru a putea intra iniţial în afaceri”.

”Gazpromul se comportă ca un vultur în tentativele sale de a obţine noi bunuri”. WikiLeaks îl citează pe ambasadorul american în Kazahstan, Richard Hoagland, care, într-o discuţie privată cu prim-vicepreşedintele de atunci al KazMunaiGaz, Maksat Idenov, a declarat că ”Gazprom şi China National Petroleum Company continuă să dea roată ca vulturii”, referire la ofertele făcute de acestea pentru cel mai important zăcământ petrolier din Kazahstan. Acest zăcământ are o capacitate de cel puţin şapte miliarde de barili de petrol şi este operat în prezent de ENI. Kazahstanul are 16,81% din proiect, ca şi ENI, Total, Exxon Mobil şi Royal Dutch Shell. Inpex din Japonia are 7,56%, iar ConocoPhillips are 8,4%. WikiLeaks menţionează şi relaţiile Rusiei cu membrele din Uniunea Vamală şi spune că Moscova a insistat ca Astana şi Minsk să cumpere avioane Airbus (banca rusă de stat Vneşeconombank are 5% din compania care produce Airbus) în loc de avioane Boeing.