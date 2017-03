Liviu Dragnea: Am rupt demisia lui Victor Ponta

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, șeful social-democraților, a declarat, luni, că a rupt demisia pe care i-a trimis-o Victor Ponta, adăugând că nimeni nu îl dă pe acesta afară din partid.

"În ceea ce privește demisia lui Victor Ponta, demisia în alb, așa cum am spus, am rupt-o. Pentru că nu mi se pare ceva serios și chiar nu mai vreau să stau, să rămân în aceste jocuri. Victor Ponta e un om de care e nevoie în partid. Nimeni nu-l dă afară din partid. Dacă vrea să rămână și să activeze în partid este foarte bine, dacă nu, e decizia dumnealui și nu mai vreau să particip la aceste jocuri", a afirmat Dragnea.

El a precizat că nu mai vrea să discute despre acest subiect, ci despre guvernare. "Să discut în fiecare zi despre ce a spus unul și altul, eu așa ceva nu mai fac", a adăugat liderul PSD.

Fostul premier Victor Ponta a declarat vinerea trecută că și-a înaintat demisia din PSD președintelui partidului Liviu Dragnea, cu care a avut o discuție, arătând că liderul social-democrat urmează "să ia decizia".

"Mi-am dat demisia. Astăzi, i-am dat-o domnului Dragnea, cu care am avut o discuție destul de lungă. Demisia mi-am dat-o. Nu am mai scris de mult timp de mână, dar am scris astăzi. Aștept ca domnul Dragnea să ia decizia", a afirmat Victor Ponta la Antena 3.