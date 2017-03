Liviu Dragnea i-a rupt demisia lui Ponta!

Uite demisia, nu e demisia. Așa am putea spune despre tot circul făcut de fostul premier al României Victor Ponta pe tema plecării sale din partid. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni, că a primit demisia în alb a lui Ponta, dar a rupt-o pe motiv că nu e ceva serios şi s-a săturat de aceste jocuri. El a arătat că Victor Ponta este un om de care partidul are nevoie. „Dacă vrea să rămână este bine, dacă nu - e decizia lui“, a declarat Liviu Dragnea. Întrebat dacă Ponta a avut parte de un tratament diferit în PSD în raport cu alţii care au criticat partidul, Dragnea a răspuns: „Nu, nu cred că este cineva din partid care, criticând conducerea, a fost dat afară din partid”. Liderul PSD a arătat că situaţia este una închisă şi că nu are de gând să mai facă vreo întâlnire cu Ponta.