Liviu Dragnea, noul ministru al Internelor

Vicepreşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat, ieri dimineaţă, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD, că a luat o decizie privind preluarea postului de ministru al Internelor, pe care i-o va comunica întîi preşedintelui partidului, Mircea Geoană. Tot înaintea şedinţei, preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, a declarat că, probabil, Liviu Dragnea va candida pentru şefia MAI în CExN şi s-a arătat convins că acesta va fi viitorul ministru de Interne, întrucît o mare parte a partidului îl susţine pentru acest post. În opinia primarului constănţean, Dragnea este “cel mai îndreptăţit” să ocupe această funcţie: “Noi toţi i-am spus că îl susţinem şi cred că va fi viitorul ministru de interne”. El a adăugat că i-a şi transmis lui Dragnea să candideze pentru acest post. Biroul Permanent Naţional (BPN) al PSD, desfăşurat înainte de CexN, a decis ca Liviu Dragnea să fie propus ministru al Administraţiei şi Internelor. CExN al PSD s-a reunit, apoi, la Palatul Parlamentului, pentru a vota propunerea BPN. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, la începutul întîlnirii, că speră să fie “o şedinţă concisă”, în urma căreia să fie anunţat noul ministru al Internelor, potrivit rezultatului votului intern al partidului. El a mai spus că în şedinţă urmează să fie decis un “calendar pentru declanşarea alegerilor interne în partid”, urmînd a se adopta normele metodologice şi calendarul acestora. La sfîrşitul şedinţei, Geoană a anunţat că CExN a decis, în unanimitate, la propunerea BPN, ca Dragnea să fie candidatul pentru funcţia de ministru al Administraţiei şi Internelor, în urma demisiei lui Gabriel Oprea. Geoană a precizat că a discutat duminică seara cu Dragnea şi l-a încurajat pe acesta să accepte nominalizarea. Liderul PSD a arătat că acesta are toate calităţile profesionale şi instinctele corecte pentru asemenea funcţie importantă: “Este un mare campion al descentralizării, prezenţa sa va fi o garanţie a faptului că acest mare proces de democratizare a României va continua în ritm accelerat. Cunoaşte foarte bine problemele comunităţilor româneşti, este un coleg în care îmi pun mare încredere. Primirea călduroasă şi unanimă pe care i-a făcut-o conducerea partidului îl confirmă cu prisosinţă în această poziţie”. Geoană a mai arătat că a avut o discuţie cu şeful statului şi cu premierul, după decizia BPN de a-l propune pe Liviu Dragnea la şefia MAI, în care i-a informat despre această nominalizare. El a afirmat că Băsescu a primit “extrem de corect şi de instituţional” propunerea ca Dragnea să preia şefia MAI. La rîndul său, Dragnea a afirmat, după ce a fost desemnat de partid pentru funcţia de ministru al Internelor, că se simte “deosebit de onorat” de încrederea acordată: “Acest sprijin este copleşitor şi mă obligă”. El a expus ca principale obiective ale mandatului său siguranţa copiilor în şcoli, siguranţa ceţăţenilor pe stradă, descentralizarea şi reforma administraţiei. Apoi, Mircea Geoană a apreciat că perioada de rodaj a noii guvernări s-a încheiat. Liderul PSD a apreciat că, odată cu finalizarea numirilor pentru funcţiile de miniştri, “PSD intră într-o logică de disciplină şi de coeziune” faţă de actul de guvernare: “Astăzi nu avem altceva de făcut decît să susţinem această guvernare. Odată cu propunerea lui Liviu Dragnea pentru MAI, am pus punct oricăror discuţii cu privire la funcţii, ne interesează agenda oamenilor”. El a menţionat că priorităţile PSD în ceea ce priveşte bugetul de stat pe 2009 sînt creşterea salariilor şi pensiilor mici, acordarea unui sprijin masiv agriculturii, marilor platforme industriale şi industriei auto şi sprijinirea IMM-urilor. De asemenea, Geoană a precizat că în CExN s-a stabilit ca Liviu Dragnea să coordoneze organizaţiile judeţene din Giurgiu şi Călăraşi, iar Marian Vanghelie să coordoneze PSD Ilfov. Surse din PSD au declarat că CExN a stabilit ca prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, preşedintele CJ Constanţa, Nicuşor Constantinescu, să coordoneze filiala din Tulcea. Geoană a mai declarat că pe 7 februarie va fi convocat un alt CExN, care să stabilească interimatul pentru funcţia de secretar general al PSD şi să valideze noi propuneri pentru funcţiile de secretari executivi şi şefi de departamente. De asemenea, noul secretar general al PSD, care să asigure interimatul pînă la alegerile din cadrul Congresului, va fi numit tot atunci. Geoană a ţinut să mai sublinieze că, la DGIPI, PSD nu are încă un nume, el precizînd că PSD nu doreşte să politizeze această funcţie.