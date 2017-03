Liviu Dragnea: „Nu sunt dictator în partid“

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, miercuri, acuzaţiile că ar lua decizii de unul singur şi că s-ar comporta ca un „dictator”, el arătând că toate organizaţiile judeţene şi-au exprimat prin vot deschis susţinerea faţă de persoana sa. „Eu cred că am luat deciziile cu o consultare largă atât în Comitetul Executiv Naţional, cât şi în grupurile parlamentare. Dar nu am înţeles că sunt dictator, am înţeles că le-am luat pe persoană fizică”, a răspuns Dragnea, ironic. El a afirmat că partidul este foarte deschis și funcţionează. „Nu cred că e o opinie generală în partid, dimpotrivă. Am văzut că, aşa, într-un stil dictatorial şi pe persoană fizică, toate organizaţiile judeţene şi-au exprimat prin vot deschis, în unanimitate, susţinerea pentru Guvern şi pentru mine”, a adăugat liderul PSD.