Liviu Dragnea riscă o nouă condamnare?

19:22:35 / 05 Octombrie 2016

Bass

Liviu e un EROU..PT Ca a grabit caderea celui mai odios mafiot guv adunatura puscariabili regimul basescu. A iesit ranit in lupta cu diavolul in urma unui proces politic marsav minciunos odios care trebiua sa demonstreze omenirii ca in 2012 la referendumul care la alungat pe satan a fost defapt o lovitura de stat.A3 a avut dreptate in toti acesti ani demonstrand cu fapte clare dovezi cum cel mai odios guv din istoria omenirii a fraudat alegeri referendumuri .Am iesit ca multi romani cinstiti la acel referendum sperand ca vom scapa de cosmarul basist...dar ne am inselat.cosmarul continua sin zilele noastre prin VOI prin acest nemermic care semneaza SSSSSSSSSŞT