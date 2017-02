Liviu Dragnea: „Se încearcă destabilizarea ordinii din România“

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că membrii Comitetului Executiv Naţional al PSD au dat joi un vot de încredere pentru Guvernul condus de Sorin Grindeanu. „Orice încercare de subminare a activităţii Guvernului este o tentativă de destabilizare a ordinii de drept din România, prin mijloace mai mult sau mai puţin legale”, a declarat joi preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

„PSD este un partid care a câştigat alegerile în mod corect, printr-un vot masiv. În această lună de guvernare, Guvernul a exercitat puterea în mod legitim, în baza votului primit în Parlament şi indirect în baza votului primit de la cetăţeni în spiritul şi litera Constituţiei. Guvernul şi partidele care îl susţin suntem în continuare determinaţi să exercităm atât puterea executivă, cât şi puterea legislativă acordată de către cetăţeni. Considerăm că orice încercare de subminare a activităţii Guvernului este o tentativă de destabilizare a ordinii de drept din România prin mijloace mai mult sau mai puţin legale. A fost şi un vot de încredere pentru Guvern - s-a reconfirmat susţinerea în unanimitate pentru Guvernul condus de Sorin Grindeanu”, a afirmat Dragnea, la finalul reuniunii CExN al PSD. El şi-a exprimat speranţa ca Ministerul de Interne şi Parchetul să afle „cine a gândit, organizat şi plătit acţiunile violente” de miercuri seară.

Liviu Dragnea îl acuză pe președintele României, Klaus Iohannis, că e autorul moral al violențelor de miercuri seară de la protestul din Piața Victoriei. „Avem tot respectul pentru cei care protestează. Respectăm opinia, au dreptul să își exprime cuvântul. E un drept câștigat la Revoluție. E important ca aceste opinii să se exprime fără violență. Situația de azi-nopate nu e cea pe care și-au dorit-o. Rugămintea noastră către acești oameni cinstiți e să se delimiteze de aceste grupări care au vrut să confiște acest protest. Nu știu în mintea bolnavă a cui s-a produs acest plan. Eu sper ca MAI și Parchetul să reușească să afle cine a gândit, cine a organizat și cine a plătit acțiunile violente de azi-noapte. Felicit atât ministrul de Interne, cât și Jandarmeria și celelalte structuri care poate nu se văd din MAI. Au fost certați de președinte, el e autorul moral. Au fost certați ca să fie intimidați. Noi îi încurajăm să-și exercite atribuțiunile legale. Șefului dispozitivului de la jandarmi i s-a aplicat o tehnică la picior, dar a rămas în Piață. Alt jandarm era să-și piardă un ochi, dar nu a vrut să plece de acolo. Să nu se lase intimidați de declarațiile președintelui Iohannis”, a spus Liviu Dragnea.

SE REDESCHIDE DOSARUL „REFERENDUMUL“?

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că s-a consultat cu avocaţii şi el nu beneficiază de Ordonanţele de Urgenţă privind modificarea Codurilor Penale. Pe cale de consecinţă, Dragnea a spus că a depus acţiuni pentru redeschiderea dosarului "Referendumul". "M-am consultat cu avocaţii mei şi am confirmarea a ceea ce bănuiam: această OUG nu opreşte procesul în care sunt implicat, dintr-un motiv foarte simplu: eu sunt acuzat de instigare la abuz. Eu nu cer clemenţă de la nimeni, nici de la şeful statului, nici de la Parlament, nici de la Guvern. Astăzi am început o acţiune de redeschidere a procesului referendumului. V-am spus în urmă cu câteva zile că vom ajunge să vorbim despre adevăraţii penali din România. Am depus o plângere penală împotriva procurorului Lucian Papici. A doua acţiune este contestaţia depusă la Tribunalul Bucureşti, pentru că avocaţii îmi spun că eu nu am Hotărârea de condamnare. Eu după aproape 10 luni de zile nu am această motivare, ceea ce înseamnă că nu o voi mai avea niciodată, pentru că motivarea trebuie dată în maximum 30 zile de la pronunţare şi trebuie semnată de toţi membri completului de judecată. Doamna fostă preşedinte de la ÎCCJ s-a pensionat şi a mers la Curtea Constituţională. La acest moment nu mai poate semna acea condamnare. Plec cu speranţa că în acest nou proces instanţa va funcţiona pe baza principiului prezumţiei de nevinovăţie şi va da un verdict în baza probelor existente", a declarat Liviu Dragnea, citat de stiripesurse.ro.

DRAGNEA ANUNȚĂ CĂ A DAT ÎN JUDECATĂ UN JURNALIST

Liviu Dragnea spune că a dat în judecată un jurnalist, după ce acesta a publicat date personale despre el și miniștrii din Guvernul Sorin Grindeanu. Mircea Marian, fost la EVZ, acum la „România Liberă“, a publicat, pe Facebook, adresa lui Liviu Dragnea, iar Andrei Gheorghe, fost la PRO FM, a publicat, pe aceeași rețea de socializare, numerele de telefon ale tuturor miniștrilor, notează stiripesurse.ro. „În ceea ce privește unele incitări ale unor așa-ziși jurnaliști care incitau să se vină la mine acasă, le spun tuturor: nu am SPP, sunt aici. Sunt doar eu și șoferul. Nu sunt apărat, nu sunt înconjurat de nimeni. Acelui domn i-am făcut plângere penală. E vorba de faptul că toți miniștrii, după ce li s-au publicat datele personale, s-a incitat la violență. Am auzit de la un domn de la TV cu batistuța la rever, foarte bun jurnalist, care poate a primit de la altcineva, câteva informații. Că e certă dorința noastră de a comasa DNA cu DIICOT. Doamna Raluca Prună, care a inflamat situația despre CEDO și închisorile din România, ea a lansat această informație. Ea a participat și participă la organizarea și mobilizarea acestor mitinguri. Niciodată PSD nu a venit cu această propunere. Mi s-ar părea o prostie. Am văzut și pe procurorul general, care își dădea cu părerea că nu a fost consultat. Am văzut și pe președintele Iohannis că-și dădea cu părerea. De ce s-au lansat aceste zvonuri? Doar-doar se mai pun niște paie pe foc. Am mai văzut un plan, pe un site, că PSD va pune mâna pe toată Justiția. Această mașinărie de manipulare și dezinformare, care nu știu dacă are originea doar la noi în țară, nu duce la ceva bun, vrea ca oamenii să fie speriați de ceva ce nu există”, a punctat Liviu Dragnea.