Liviu Dragnea, trimis în judecată de DNA

JUDECATĂ Subiectul referendumului din 2012 revine în atenţie, după ce procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis în judecată o persoană cu o importantă funcţie publică şi politică. Este vorba despre vicepremierul Liviu Dragnea, care a fost pus sub acuzare în dosarul privind referendumul de demitere a şefului statului, pentru că, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, şi-ar fi folosit autoritatea şi influenţa în scopul obţinerii unei prezenţe de minimum 60% la vot, care să garanteze validarea referendumului. În traducere, procurorii l-au trimis în judecată pe Dragnea pentru că a îndemnat populaţia să iasă la vot. Numai că ceea ce nu au luat în calcul procurorii DNA este faptul că, potrivit legislaţiei, orice membru al unui partid politic este obligat să îndemne populaţia să iasă la vot, nu să boicoteze scrutinul, aşa cum a făcut onor. preşedintele Traian Băsescu. Alături de Dragnea au mai fost trimişi în judecată în acelaşi dosar, „Fraudă la referendum”, 74 de preşedinţi şi membri ai unor secţii de votare din Teleorman, Vrancea, Gorj şi Olt, aceştia fiind acuzaţi că au introdus în urne buletine de vot pentru alegători care nu au votat şi că au semnat în locul lor. Dosarul a fost adus, ieri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de către procurorii DNA, urmând să fie înregistrat la instanţă şi să se stabilească un prim termen de judecată, după repartizarea aleatorie la un complet de la Secţia penală.

DOSAR POLITIC? La scurt timp după aflarea veştii, preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu ia în calcul să demisioneze din Guvern, pentru că este vorba de acuzaţii nefondate la adresa sa, el menţionând totodată că aceste învinuiri nu au legătură cu activitatea sa în Executiv. „Nu este o mare surpriză pentru mine, mai ales după ce am văzut comanda dată de Traian Băsescu la DNA de a trimite dosarul în instanţă”, a declarat Dragnea. El a arătat că este şi un lucru bun în „nebunia asta”, şi anume că opinia publică are posibilitatea să vadă toate acuzaţiile, „care spun că o activitate de campanie electorală este considerată o infracţiune”. „Faptul că sunt acuzat că am trimis nişte mesaje pe care, sincer, nu le-am trimis, că am organizat un sistem informatic şi că am îndemnat ca oamenii au venit la vot, asta este o lovitură destul de tare la temelia democraţiei”, a afirmat Dragnea. El a mai spus că merge în instanţă nu ca să-şi probeze nevinovăţia, ci aşteaptă ca procurorii să probeze aceste acuzaţii absurde. Întrebat de ce se consideră „ţinta preşedintelui”, Dragnea a răspuns: „Din prea multă dragoste! Cred că mă iubeşte foarte mult Traian Băsescu”. La rândul său, premierul Victor Ponta a comentat trimiterea în judecată a vicepremierului, spunând că este vorba doar despre acuzaţiile unui procuror, iar după ce judecătorii vor vedea despre ce este vorba, va rămâne doar încă un dosar politic precum altele în ultimii o sută de ani. Mai mult, Ponta a spus că modul în care a decurs ancheta seamănă cu „procesele staliniste”, el reclamând faptul că a fost refuzată audierea sa, deşi el a cerut să fie luat la întrebări de procurori. „Ori suntem toţi vinovaţi cei care am votat la referendum, ori nu suntem niciunul”, a mai spus Ponta.