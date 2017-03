Liviu Dragnea vrea să îi facă plângere penală scriitorului Gabriel Liiceanu

Dezbaterile de la Bruxelles din cadrul Comisiei pentru Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European pe tema „Democraţie şi justiţie, în România” au scos la lumină o trăsătură neplăcută a românilor. Aceea că ne place teribil de tare să ne spălăm rufele în public. Nu de puține ori s-a întâmplat ca anumiți „oameni de bine“ din România să se ducă la mai-marii Europei și să se plângă că în țara noastră sunt anumiți oameni răi care vor să distrugă statul de drept și democrația. De multe ori, linia dintre ceea ce este adevărat și ce este minciună a fost atât de subțire încât unii au putut trece cu ușurință dintr-o parte în alta. La fel s-a întâmplat și în cadrul dezbaterilor LIBE din Parlamentul European. Ceea ce a atras atenția în timpul discuțiilor a fost o declarație a scriitorului Gabriel Liiceanu, care a spus că Liviu Dragnea a cerut demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Iată declarația explicită a șefului PSD, rostită la un post de televiziune săptămâna trecută: „Trebuie să ne concentrăm pe demiterea procurorului-șef al DNA, pe demiterea doamnei Kovesi““, a susţinut Liiceanu.

DRAGNEA SE APĂRĂ

Afirmația lui Liiceanu, celebru pentru opiniile sale politice favorabile fostului regim condus de Traian Băsescu, l-a enervat pe liderul PSD, Liviu Dragnea, care l-a acuzat pe scriitor că minte. Dragnea a anunțat că se gândeşte serios să-l dea în judecată pe Liiceanu. Liderul PSD a punctat că nimeni nu poate găsi declaraţia pe care a invocat-o scriitorul, pentru că nu a spus așa ceva. „Este un pic ca la Radio Erevan, eu îmi aduc aminte că am spus că nu voi cere demisia doamnei Kovesi după decizia CCR. Şi am fost criticat de o parte a presei. Am spus că nu este rostul meu. Obiectivele noastre nu sunt acelea de schimbare a şefilor Parchetelor. Am aflat cu stupoare şi am crezut că, totuşi, în România poate apărea o limită a minciunii, a manipulării. Să citezi o declaraţie falsă în Parlamentul European mi se pare grav... Dincolo de atacul asupra mea, este o lovitură violentă la adresa României. Sunt nişte oameni care vor să facă mult rău României”, a declarat Liviu Dragnea la un post de televiziune.