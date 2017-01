Liviu Luca, adus la audieri la DIICOT Ploiești

20:47:14 / 22 Februarie 2016

franciza alternativa

Partener firma internationala caut colaboratorii pentru a deveni parteneri intr-o afacere de succes cu castiguri garantate din prima luna, castigurile sunt nelimitate in functie de acitivitatea desfasurata. Cerinte: - spirit de echipa; - cunostinte minime operare calculator (word, navigare internet); - deschis spre nou si spre autodezvoltare; - persoana pozitiva increzatoare in fortele propii; - experienta si varsta nu conteaza in aceasta afacere; Se ofera: - perspectiva afirmarii intr-un domeniu dinamic si modern; - posibilitatea de ascensiune profesionala; - venit motivant pe masura realizarilor. Detalii la adresa: gheorghe_fm@yahoo.ro