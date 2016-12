Liviu Lupu, şef la ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa are, de ieri, un şef nou, în persoana lui Liviu Lupu. El a declarat că numirea sa a fost făcută în baza experienţei profesionale dobândite în cei 17 ani de activitate pe care îi are din funcţia de inspector în cadrul instituţiei. „Voi asigura continuitatea activităţii instituţiei în perioada de interimat a funcţiei de inspector şef în care am fost numit. În plus, voi supraveghea îndeplinirea programului de activitate dispus de Ministerul Muncii, care conţine 32 de acţiuni şi campanii naţionale de verificare transpuse în planul de acţiuni în 2013 al instituţiei”, a declarat noul inspector şef. Printre acţiunile vizate se numără activitatea de supraveghere a pieţei de echipamente şi subansamblele acestora importate, îndrumarea angajatorilor care în ultimul timp se confruntă cu probleme economice şi sociale; spijinirea angajaţilor care au avut de suferit din cauza ignoranţei sau delăsării angajatorilor în ceea ce priveşte drepturile acestora şi combaterea muncii fără forme legale. El a înlocuit-o pe Carmen Răducu, după ce a fost numită în fruntea Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Constanţa. (M.D.)