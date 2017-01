Liviu Mihai şi Claudiu Voiculeţ, trimişi la echipa a doua a Farului

Basarab Panduru a preluat pe FC Farul din etapa a 14-a a Ligii I, iar în patru partide rechinii au adunat tot atîtea puncte. O victorie (cu Poli Iaşi), un egal (la Timişoara) şi două înfrîngeri (la Craiova şi acasă cu CFR) este bilanţul lui “Pandi” de la sosirea la Constanţa. În premieră de cînd a preluat formaţia constănţeană, Panduru a aruncat săgeţi către unii dintre elevii săi la finalul meciului cu CFR Cluj. ”Cei care au intrat în repriza secundă nu au îmbunătăţit deloc jocul echipei. Au fost cei mai slabi jucători de pe teren”, a declarat Panduru, cu trimitere directă la Liviu Mihai şi Claudiu Voiculeţ. Tehnicianul “rechinilor” s-a referit apoi şi la cel de-al treilea jucător introdus în teren Marius Soare: “N-ai cum să cîştigi cu jucători de la Liga a III-a, cînd Farul II nu mai bate pe nimeni. Jucătorii tineri cresc pe lîngă echipe competitive. Vezi exemplul Ochiroşi de la Steaua, care e introdus la 3-0 sau 4-0 să mai execute cîte un penalty. Aşa capeţi încredere. Dar cînd echipa nu e competitivă nu poţi creşte”. Cuvintele aruncate de Basarab Panduru la conferinţa de presă nu au rămas fără urmări, antrenorul principal al Farului trimiţîndu-i în această săptămînă la echipa a doua pe Liviu Mihai şi Claudiu Voiculeţ. “Mă deranjează atitudinea lor din timpul antrenamentelor şi din timpul partidelor. Am luat decizia să-i trimit să se pregătească alături de echipa secundă şi dacă voi considera că merită să revină la echipa mare, atunci îi voi readuce”, a spus tehnicianul “rechinilor”.

Fotbaliştii Farului spun că eşecurile nu sînt cauzate de restanţele financiare

Conform Mediafax, Mihai Guriţă şi Florin Lungu confirmă existenţa unor restanţe financiare la Farul Constanţa, dar spun că nu acestea sînt cauzele rezultatelor slabe din ultima perioadă, transmite. "Este vorba de o rată restantă din

contract, care eu zic că se va achita fără probleme. În rest, primele de joc le-am

primit atunci cînd am cîştigat sau am luat puncte. Nu cred că există un conflict

între conducerea tehnică şi cea administrativă. Antrenorul a intrat în vestiar şi ne-a

spus că unii jucători sînt nemulţumiţi din cauza acestei rate contractuale, dar totul

se va rezolva", a spus Mihai Guriţă, căpitanul "rechinilor". Şi mijlocaşul Florin Lungu este de aceeaşi părere: "Din cîte ştiu, la unii jucători sînt ceva restanţe la ratele contractuale, dar nu cred că se pune problema de ordin financiar. În rest, sînt probleme de ordin interior, pe care trebuie să le rezolvăm noi. Acum, sîntem în mocirlă şi trebuie să ieşim de aici. Împreună, jucători, antrenori, conducători, trebuie să ieşim din această criză, pentru că Farul nu este o echipă care să se bată la retrogradare”.

Florin Lungu se apără

Acuzat duminică, de la Londra, de patronul clubului că a greşit cel mai grav la primul gol al partidei cu CFR Cluj (0-2), din ultima etapă a turului, Florin Lungu a respins acuzaţiile. Mijlocaşul Farului a precizat că nu era de datoria sa să-l marcheze pe Coroian, la faza primului gol clujean. ”Eu nu acuz pe nimeni şi nici nu vreau să polemizez, dar se pare că în ultima vreme, pentru toate greşelile Farului e de vină Lungu, în viziunea unor oameni. Că or avea vreun interes sau or avea ceva împotriva mea, nu ştiu, dar i-au transmis eronat patronului clubului. Era mai normal ca înainte să informeze patronul să aştepte să se facă analiza jocului. Doar antrenorul era în măsură să spună cine a greşit şi cine”, a spus mijlocaşul constănţean la închidere. Lungu a mai precizat că venirea antrenorului Basarab Panduru la echipă le-a dat un plus de încredere jucătorilor, care dau tot ce pot la şedinţele de pregătire.

Ion Marin a căutat jucători în Ucraina

Înainte de sosirea lui Basarab Panduru la echipă se întocmise la club o listă cu jucători la ale căror servicii urma să se renunţe în această iarnă. Cei vizaţi erau Tibi Moldovan, Lungu, Curcă, Apostol, Senin, Barbu, Liviu Mihai şi Voiculeţ. Jucătorii în cauză au aflat de ceea ce plănuia conducerea clubului, iar randamentul lor din ultima vreme e posibil să fi fost influenţat de aceste zvonuri. “Jucătorii sînt nemulţumiţi, iar eu nu pot lucra cu jucători nemulţumiţi. M-am săturat să tot trag de ei zi de zi”, a tunat antrenorul Basarab Panduru după confruntarea cu CFR Cluj. Antrenorul principal al Farului nu are nici o implicare în alcătuirea acelei “liste negre” şi este foarte probabil să anuleze ceea ce se făcuse fără acordul şi ştiinţa lui. În altă ordine de idei, directorul tehnic al Farului, Ion Marin, s-a întors ieri din Ucraina, unde a încercat să realizeze cîteva contacte cu fotbalişti pasibili de a fi transferaţi la Farul. A fost a doua expediţie a lui Ion Marin peste hotare, după ce în urmă cu două săptămîni a testat "piaţa" din Macedonia.