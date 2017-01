Liviu Mititelu renunţă la manele

Liviu Mititelu, cunoscut intepret de manele, a decis să renunţe la genul muzical care l-a consacrat. Chiar dacă, în urmă cu puţin timp, artistul a scos un album în stilul caracteristic, în colaborare cu Daniela Gyorfi, "Să-mi dai un telefon", Liviu are planuri noi. Artistul şi-a propus lansarea unui nou material discografic, de această dată singur, în care nu va mai aborda manelele. "Am în plan o colaborare cu 'Conneckt' de la 'R.A.C.L.A.', cu care voi cînta o piesă R&B. Oricum, eu nu cînt numai manele, chiar dacă acest stil m-a consacrat", a declarat Liviu. Artistul s-a întors, de curînd, dintr-un turneu în Portugalia şi Germania, unde a fost foarte apreciat. "În străinătate sînt mult mai apreciat decît în ţară. Şi la Lisabona şi la Koln am fost foarte bine primit, m-am simţit extraordinar", a mai spus artistul.

Dar "cireaşa de pe tort" este faptul că Liviu va face o călătorie în Statele Unite ale Americii, unde speră să semneze un contract cu renumita casă de discuri care s-a ocupat şi de Eminem. "Sper că voi fructifica această călătorie. Am un prieten care mă va ajuta să iau legătura cu Eminem şi cu casa sa de producţie. Sper să semnez acest contract şi să lucrez în studioul artistului american. Voi renunţa la manele, vreau să cînt R&B, dar în State, lumea din România nu înţelege prea bine acest gen de muzică. Oricum, în ţară, orice aş cînta, voi rămîne acelaşi manelist, nu cred că publicul va fi receptiv la schimbare", a mărturisit Liviu. Rămîne de văzut dacă alegerea făcută de artist va da roade...