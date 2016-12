Liza Minnelli are probleme de sănătate

Actriţa şi cântăreaţa Liza Minnelli şi-a anulat un concert care urma să aibă loc pe 2 iulie, la Royal Albert Hall din Londra, din cauza unor probleme de sănătate, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul artistei. Boala de care suferă Liza Minnelli nu a fost dată publicităţii, însă medicii i-au recomandat cântăreţei de 68 de ani să nu călătorească şi să nu susţină spectacole. Liza Minnelli şi-a exprimat regretul profund pentru faptul că nu poate susţine concerte, însă a promis fanilor că îi va întâlni curând, spectacolele urmând să fie reprogramate. Liza Minnelli s-a confruntat cu o stare de sănătate precară în ultima vreme şi a suferit două intervenţii chirurgicale la un şold.

Născută în anul 1946, fiica actriţei şi cântăreţei Judy Garland şi a regizorului Vincente Minnelli îşi conturase deja o carieră ca actriţă de teatru muzical şi solistă în cluburi de noapte, înainte să fie remarcată pentru prima oară pentru rolurile din filme, în ”The Sterile Cuckoo” din 1969, după care în ”Tell Me That You Love Me, Junie Moon” din 1970. A devenit celebră, însă, graţie rolului din ”Cabaret”, în 1972, versiunea hollywoodiană a spectacolului muzical cu acelaşi nume. Producţia a fost distinsă atunci cu opt premii Oscar, Liza Minnelli câştigând, la 27 de ani, o statuetă la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal. Actriţa a câştigat în total patru premii Tony, un Oscar, un premiu Emmy, două Globuri de Aur şi un premiu Grammy Legend, alături de alte numeroase distincţii.