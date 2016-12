Liza Minnelli, imobilizată la pat

Actrița americană Liza Minnelli, ajunsă cu chiu, cu vai la vârsta de 68 de ani, are noi probleme de sănătate. Aceasta și-a dislocat partea inferioară a coloanei vertrebrale, în urma unei căzături. Actrița are nevoie de o intervenție chirurgicală reparatorie pentru a putea merge din nou. Operația va avea loc săptămâna aceasta. ”Mi-am rupt șalele. Am vrut să iau în brațe unul dintre câini și el a sărit, așa că m-am răsucit după el. M-am dezechilibrat și am căzut. Pe moment nu mi-am dat seama că era vorba despre ceva grav”, a povestit actrița despre noile sale probleme de sănătate. A doua zi, însă, nu s-a mai putut da jos din pat. Liza Minnelli a fost foarte supărată că această accidentare a împiedicat-o să meargă la funeraliile bunei sale prietene Joan Rivers. Nu îi este frică de operație, pentru că în ultimii ani, din păcate, a tot trecut pe la spital. În trecut a mai avut probleme cu coloana și a suferit o intervenție chirurgicală în urma căreia a putut din nou să meargă fără sprijin. În ultimii ani a putut să aibă din nou o viață normală și chiar și-a putut relua activitatea. Ultima sa apariție actoricească a fost rolul Lucille Austero în sezonul 4 al popularului serial de comedie ”Arrested Development”.