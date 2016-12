Liza Minnelli se operează la genunchi

Liza Minnelli va fi suspusă unei intervenţii de înlocuire a articulaţiei genunchiului, săptămâna viitoare, într-un spital din New York şi va absenta de la gala premiilor Grammy, ce va avea loc la Los Angeles, pe 31 ianuarie. Liza Minnelli, care se află pe scenă de când era adolescentă, are acum 63 de ani. Medicii se aşteaptă ca însănătoşirea ei să fie completă, a declarat agentul de presă al artistei. Albumul ei, intitulat ”Liza\'s at the Palace”, ce conţine înregistrarea originală a spectacolului susţinut de Liza Minnelli pe Broadway, recompensat de altfel cu un premiu Tony, este nominalizat la premiile Grammy la categoria Cel mai bun album tradiţional pop-vocal. Un DVD cu acest spectacol va fi lansat pe 2 februarie.

Liza Minnelli, fiica actriţei Judy Garland, este actriţă, cântăreaţă şi dansatoare din copilărie şi a apărut în numeroase filme şi musicaluri. Ea a câştigat un premiu Oscar pentru rolul din ”Cabaret” (1972).