LMFAO „încinge” petrecerea la Mamaia

Grupul american de electro-rap LMFAO va susţine un concert în clubul Crema Summer din Mamaia, înaintea show-ului pe care îl are programat la Arenele Romane din Bucureşti, pe 4 octombrie. Duo-ul format din Redfoo şi SkyBlu, recunoscut pentru crearea unei noi teme muzicale, „Party Rock\", va concerta pentru petrecăreţii de la malul mării în această vineri, după miezul nopţii, iar preţul unui bilet la reprezentaţia lor este de 30 de lei.

De asemenea, biletele pentru concertul din Bucureşti se găsesc on-line, pe myticket.ro, la următoarele preţuri: 120 de lei - categoria B, 200 de lei - categoria A şi 600 de lei - VIP.

LMFAO s-a format în 2006, la Los Angeles, California. Muzica trupei are ca teme principale distracţia şi... băutura, iar cei doi artişti susţin că stilul lor muzical este „party rock\". Redfoo şi SkybBlu sunt doi DJ, producători, textieri şi dansatori care au crescut împreună în cartierul Pacific Palisades, unde au şi format grupul. Cei doi artişti au declarat că numele iniţial al trupei a fost „Sexy Dudes\", dar l-au schimbat la sfatul... bunicilor lor. În iulie 2008, au semnat primul contract cu o casă de discuri, Interscope, iar în noiembrie, au lansat EP-ul „Party Rock\", însă întregul album a apărut pe piaţă în iulie 2009. Albumul a ajuns până pe locul 33 în Billboard 200 şi numărul 2 în U.S. Chart Dance.

COLABORĂRI CELEBRE La începutul anului 2009, un DJ puţin cunoscut, DJ Inphinity, a folosit hitul semnat DJ Chuckie, „Let the Bass Kick\" şi vocile LMFAO, lansând mix-ul „Bass Kick in Miani\". Piesa a avut un imens succes la Miami Winter Music Conference 2009. În 2010, LMFAO şi David Guetta au lansat piesa „Gettin\' Over You\", care a devenit un hit internaţional, ajungând pe primele poziţii în top în 11 ţări şi pe locul I în trei dintre ele, printre care şi Marea Britanie. Printre numele de top cu care artiştii au avut tangenţe profesionale se numără Madonna, Justin Bieber, Fergie, Nicki Minaj, Flo Rida sau T Pain. În 2011, LMFAO a susţinut un turneu în Asia şi şi-a lansat propria linie vestimentară. În august 2011, LMFAO a filmat videoclipul piesei „Sexy and I Know it\", cu ajutorul actorului de filme... pentru adulţi Ron Jeremy.