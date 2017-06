Lobby sau trafic de influență? O deghizare transparentă

Proiectele de lege referitoare la activitatea de lobby care sunt în dezbaterea Parlamentului ar putea să fie adoptate, însă, din păcate, există abordări în zona decizională și publică potrivit cărora lobby-ul deghizează traficul de influență, a declarat, joi, ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. "Acum mai sunt doar două inițiative legislative (referitoare la activitatea de lobby - n.r.) la Camera Deputaților, care este Cameră decizională. (...) Aceste proiecte de lege ar putea să fie dezbătute și completate, astfel încât să devină măcar unul acea lege mult așteptată. Din păcate, din cât am studiat în arhiva ultimilor ani diverse opinii legate de inițiativa legislativă, există și cealaltă latură, abordare, cu expresii de genul că lobby-ul este portița pentru traficul de influență sau specialiștii susțin că deghizează traficul de influență sub umbrela lobby-ului sau chiar că se dă liber la traficul de influență într-o formă legalizată. Aceste afirmații vin dintr-un spectru larg și din zona decizională, cât și din zona publică. Nu fac obiectul unei abordări unidirecționale", a precizat Viorel Ilie, ministrul pentru Relația cu Parlamentul, la conferința "Lobby or Not Lobby", organizată de Diplomat Consult și Legal Magazin.

El a spus că au existat mai multe proiecte de lege pe această temă în Parlament depuse încă din 2000, dar au fost respinse definitiv, s-au clasat. Potrivit ministrului, există o preocupare atât în Parlament, cât și în cadrul Guvernului pentru acest subiect. "Este o preocupare în calitate de senator ALDE, cât și de membru al Guvernului, Guvern care în programul de guvernare, la capitolul „Politici publice“, are adoptarea legii lobby-ului. Ea ar trebui să fie astfel încât mediul de afaceri să nu mai fie organizat în cercuri, unele mai apropiate de centrele de putere, iar altele dezavantajate. În acest sens, asemănător registrului de transparență european, se va înființa registrul de lobby", a adăugat Viorel Ilie.

El a afirmat că actuala guvernare este preocupată de creșterea transparenței decizionale. "Asemănător registrului de transparență european, RUTI - registrul unic al transparenței intereselor - este un prim pas în adoptarea legii lobby-ului, prevăzută în programul de guvernare. Eficiență, responsabilitate, credibilitate, transparență, deschidere către cetățean, acesta ar putea fi rolul RUTI. Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții, să preia inițiativa de politică publică sau să modifice o politică publică existentă, iar pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minimele reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului", a menționat Viorel Ilie.