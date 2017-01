Lobonţ, bucuros că a revenit între “tricolori”

Portarul echipei naţionale de fotbal a României, Bogdan Lobonţ, a declarat, ieri, la Mogoşoaia, că prima reprezentativă i-a oferit enorm şi este puţin dator, precizând că va răspunde mereu cu plăcere convocărilor. „Sunt bucuros că am revenit la echipa naţională. Atât timp cât voi juca fotbal, voi veni cu cea mai mare plăcere. În 14 ani echipa naţională mi-a oferit enorm şi sunt puţin dator. S-au schimbat foarte mulţi jucători. Am avut emoţii în prima zi, pentru că după un an şi jumătate s-au schimbat multe. Pe mulţi jucători îi ştiu de la televizor. M-am bucurat când am fost convocat, pentru că îmi doream asta. Mereu o să revin cu plăcere. Oricine doreşte să participe la o Cupă Mondială, dar totul depinde de mine. Eu sunt la dispoziţia selecţionerului, el decide cine vine la echipa naţională. Consider că nu am ieşit niciodată din circuitul echipei naţionale, dar am jucat prea puţin în ultimul timp şi era corect ca alţi portari să fie convocaţi”, a spus Lobonţ. Portarul formaţiei AS Roma a afirmat că naţionala României a avut un regres faţă de 2008: „În privinţa faptelor am dat înapoi faţă de 2008, am fost în cădere liberă, dar avem calităţi să revenim unde am fost, dar nu ştiu în cât timp”. Lobonţ consideră că Elveţia, unul dintre adversarii României în turneul de pregătire, care a învins Germania, sâmbătă, cu 5-3, este o echipă foarte bună: „Niciun meci nu seamănă cu altul şi cu siguranţă miercuri va fi altfel. Elveţia are o echipă foarte bună şi pentru mine a fost o surpriză că nu s-au calificat la Campionatul European”. Portarul naţionalei României nu se gândeşte la o revenire în ţară: „Nu se pune problema. Nu m-am gândit încă la retragere şi nu ştiu dacă o voi face de la o echipă din România”.

Reprezentativa de fotbal a României, care a plecat ieri în turneul de pregătire, va disputa două partide amicale, cu Elveţia, pe “Swissporarena” din Lucerna (miercuri, 30 mai, de ora 21.15) şi cu Austria, pe “Tivoli Stadion” din Innsbruck (marţi, 5 iunie, de la ora 21.30).