Lobonţ le-a mulţumit suporterilor

Portarul naţionalei României, Bogdan Lobonţ, a anunţat că este recunoscător pentru încurajările venite din partea suporterilor, şi că regretă faptul că echipa lui Piţurcă nu a putut să obţină calificarea în sferturile de finală ale EURO 2008. “Am revenit în ţară odată cu delegaţia oficială a României la Euro 2008. În fiecare zi, pe timpul turneului final, am văzut mesajele pe care mi le-aţi transmis pe blog. V-am simţit foarte aproape de mine şi de echipa naţională, fapt care a contat enorm înaintea fiecărui meci de la Euro. Cînd ştii că fanii sînt alături de tine, încerci să faci totul pentru echipă, pentru o ţară întreagă. Am trăit momente foarte frumoase împreună cu voi, dar în acelaşi timp am suferit după ratarea calificării. Atît am putut, iar acum trebuie să ne gîndim la următoarele preliminarii”, a spus Bogdan Lobonţ.