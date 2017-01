Lobonţ nu renunţă la fumat!

Portarul echipei naţionale, Bogdan Lobonţ, care a fost prezent la inaugurarea complexului sportiv şi de agrement de la Slatina al colegului său de naţională Răzvan Raţ, a declarat că nu l-a afectat cu nimic scandalul iscat în turneul din SUA, cînd a fost surprins fumînd. "Am fumat şi voi mai fuma. Mi se pare normal. Şi dumneavoastră, ziariştii, cred că fumaţi şi nu se mai face atîta tam-tam. Am fumat o ţigară lights şi cred că a văzut toată lumea", a spus Lobonţ, care a fumat mai multe ţigări în decurs de trei ore. La rîndul său, fostul internaţional Bogdan Stelea a afirmat că fumatul nu influenţează cu nimic evoluţia portarilor. "Şi eu am fumat la echipa naţională şi fumez în continuare. Asta nu cred că influenţează evoluţia noastră şi ne priveşte ce facem în viaţa particulară. Mi se pare o nebunie să se facă atîta scandal", a menţionat Stelea.