Lobonț pleacă de la AS Roma la Frosinone

Portarul echipei AS Roma, Bogdan Lobonț, va fi transferat în această iarnă la formaţia Frosinone, care a promovat în vară în Serie A, tratativele fiind foarte avansate. Fostul internațional român, care evoluează la AS Roma din 2009, a împlinit luni 38 de ani. Bogdan Lobonţ a mai jucat în cariera sa la echipele Corvinul Hunedoara, Rapid Bucureşti, Ajax Amsterdam, Dinamo București şi AC Fiorentina. După disputarea a 20 de etape din Serie A, Frosinone ocupă locul 19, penultimul, cu 15 puncte, la şase puncte în urma formaţiei US Palermo, care ocupă prima poziţie neretrogradabilă.

Lobonț își va încheia contractul cu AS Roma pe 30 iunie 2016, iar în acest sezon n-a prins niciun meci în tricoul „giallorossilor“. Reamintim că, în luna decembrie a anului trecut, Bogdan Lobonț fusese enumerat printre posibilii succesori ai antrenorului Rudi Garcia, demis ulterior de AS Roma, în ianuarie, și înlocuit de Luciano Spalletti.

