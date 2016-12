Loc de muncă… online

Două treimi dintre persoanele care caută online un loc de muncă susţin că nu au alte venituri în afara celor salariale, iar o treime dintre cei care mai obţin bani şi din alte surse aproape că-şi dublează salariul, rezultă dintr-un sondaj realizat de Jobsinro.ro, prezentat ieri. Sondajul de opinie \"Banii la negru\" relevă faptul că două treimi dintre cei care îşi caută online loc de muncă nu au alte venituri decât cele salariale, însă dintre cei care au şi venituri la negru, o treime aproape că îşi dublează salariul. Din sondaj rezultă că 17,24% au venituri dar nu şi salariu, iar 66,90% că nu au alte venituri în afara salariului. În ceea ce priveşte sumele câştigate la negru, 17,3% câştigă sub 400 de lei iar 6,41% adună peste 2.000 de lei. Puţin sub 10% dintre respondenţi au venituri la negru aproape egale cu cele salariale. \"Oarecum previzibil este că 67,88% din votanţi consideră că veniturile actuale ar trebui obligatoriu completate, banii la negru fiind o opţiune la fel de acceptabilă ca oricare alta. În jumătate din cazuri soţul este cel care are venituri la negru, mult mai rar doar soţia\", precizează iniţiatorii sondajului. Sondajul de opinie a fost realizat la nivel naţional în săptămâna 29 octombrie – 5 noiembrie, fiind cuprinşi 32.238 de vizitatori unici.