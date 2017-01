Comuna Brateș din județul Covasna va candida în acest an pentru titlul "Satul european al berzelor", acordat de Asociația "Aeronatura" din Germania. Președintele Asociației ornitologice "Rara Avis" din Sfântu Gheorghe, Kelemen Laszlo, a declarat astăzi, cu ocazia sărbătoririi Zilei Păsărilor, că distincția a mai fost câștigată doar o singură dată de o localitate din România - în 1997, de comuna Andrid din județul Satu Mare, care avea la acea dată 37 de cuiburi de berze. "Noi am inventariat în comuna Brateș 42 de cuiburi de berze albe și vrem să participăm la concurs. Am vorbit și cu primarul, o să întocmim documentația și o să depunem candidatura. Vreau să spun că nu am montat niciun cuib, toate sunt naturale, făcute de berze", a spus el. În urmă cu câțiva ani, asociația "Rara Avis" a început să facă recensământul berzelor din județul Covasna, iar până acum a inventariat 180 de cuiburi și estimează că ar mai fi cel puțin 60. Kelemen spune că numărul berzelor care s-au stabilit în județul Covasna a crescut de la an la an pentru că le-au fost oferite "case la cheie", adică au fost montate niște suporturi metalice pe stâlpii de înaltă tensiune unde și-au putut construi mai ușor cuiburile. Asociația "Rara Avis" a devenit cunoscută cu ani în urmă când a realizat, cu ajutorul unui veterinar și al unui stomatolog, o operație de refacere a ciocului unei berze, rupt de la jumătate în circumstanțe neelucidate. Operația a fost o premieră mondială - ciocul fiind realizat dintr-un aliaj de crom-cobalt, fixat cu patru șuruburi ortopedice din titan, peste care s-a turnat material dentar. La un an de la operație, barza, numită Uzonka, a plecat în țările calde, iar de atunci ornitologii i-au pierdut urma. Anul trecut, asociația a instalat o cameră web în cuibul unei familii de berze din localitatea Olteni, prin intermediul căreia orice om, din orice colț al lumii a putut urmări pe internet viața acestor păsări, chiar din momentul sosirii lor din țările calde. Proiectul lor s-a bucurat de succes în special în rândul copiilor. Berzele, botezate Fanny și Otto, au avut anul trecut cinci pui. Berzele albe sunt protejate de lege, iar bătrânii spun că aceste păsări aduc noroc, iar prezența lor ferește casele de foc și de trăznete.