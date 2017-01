Localul din Constanța care nu seamănă cu nicio altă cafenea din oraș

Un spațiu unde prieteniile se leagă pe masa de joc, savurând o cană cu ceai, a luat ființă la Constanța. ”Șușote” este un loc care încurajează maratoanele de film, jocurile de societate și concursurile, așa cum se prezintă localul deschis recent de Alexandra Ince, o tânără antreprenoare care a absolvit Facultatea de Management, a lucrat 6 ani în domeniul energiei regenerabile, iar în ultimul an, la o firmă de digital marketing. ”Ideea mi-a venit acum 5 ani, când căutam un loc în Constanța unde să joc ceva și să nu se rezume la băutul unui ceai sau al unei cafele. Am văzut că în București sunt tot felul de locuri de acest gen, unde se organizează și evenimente”, a spus fondatoarea localului, pentru ”Telegraf”. Plecând de la pasiunea pentru jocuri de societate și dorința de a crea un spațiu unde oamenii pot petrece timp valoros, la 30 de ani, Alexandra a riscat tot și s-a aruncat în lumea afacerilor. A făcut un credit la bancă, iar acum are propriul ”loc de joacă”. ”Am luat un credit bancar de 18.000 de euro, iar după ce am primit banii, mi-am dat demisia”, a povestit tânăra. Prin jocurile de societate care le antrenează mintea celor care vin la ”Șușote” și activitățile creative care se desfășoară zi de zi aici, Alexandra a găsit soluţia pentru a-şi face clienţii să petreacă ore în șir relaxându-se după o zi încărcată la muncă și să nu mai plece până târziu în noapte. Până și spațiul ales de Alexandra este neconvențional și nu seamănă cu nicio altă cafenea din oraș. O casă cu grădină, pe bulevardul Mamaia, chiar lângă Universitatea ”Ovidius”, s-a dovedit cadrul perfect pentru a-i încuraja pe constănțeni să șușotească în voie alături de gașca de prieteni. ”Am creat 3 camere pentru socializare, relaxare și pentru a juca tot felul de jocuri de societate. În camera 1 eu cu prietenii am făcut mobila, pentru biblioteca de pe perete am cumpărat scândură. Canapelele le-am făcut tot noi, am renovat locul, iar alte lucruri le-am cumpărat de pe internet”, a mărturisit tânăra antreprenoare, care dis-de-dimineață și până seara târziu pregătește ceaiuri, gustări, șterge blaturile și se gândește la tot soiul de evenimente pentru oaspeții care intră pe ușa ei. ”De la afacerea asta am satisfacția să fac pe plac oamenilor. Când m-am gândit la conceptul de cafenea, ceainărie, spațiu de socializare cultural, nu m-am gândit că o să fac asta și o să obțin o groază de bani. Îmi doresc să merg în concediu în străinătate o săptămână pe an, iar dacă merg într-un weekend la munte, să nu mă gândesc ce pun luni pe masă”, a mărturisit Alexandra Ince.

DEZVOLTARE PERSONALĂ, ATELIERE DE MUZICĂ, HANDMADE SAU FILM

La ”Șușote” îți poți face ușor prieteni. Este simplu. Te aşezi la masă cu alte grupuri de prieteni, chiar dacă ei îți sunt străini, și poți juca ”Activity”, ”Scrabble”, ”Piticot” sau ”Nu te supăra, frate”. Dacă nu cunoști regulile nici tu, nici prietenii tăi, nu-i nimic. Din când în când, alți oaspeți ai localului vin la masa ta și te ajută să intri în tainele jocurilor. Tot aici te așteaptă și zeci de cărți din domenii diverse gata să fie răsfoite, reviste, computere, imprimantă și internet Wi-Fi. Mai mult, fructele și gustările sunt din partea casei. Clienţii sunt atât studenți, grupuri de prieteni, cât și mămici cu copii. ”Sunt persoane care vin zilnic. Chiar dacă sunt aceleași persoane, eu știu că ele se vor întoarce. Suntem la 5 minute de Universitate, așa că vin studenți în grupuri mari”, a explicat Alexandra. Pe tineri îi atrage faptul că pot participa la cursuri de dezvoltare personală, ateliere de muzică, handmade sau film. Mai mult, oricine poate folosi una dintre camere pentru workshop-uri sau traininguri. ”Cei care vin la noi pot să discute în liniște sau să citească. Avem o bibliotecă cu cărți aduse din propria bibliotecă sau de la prieteni. Studenții pot face un studiu de caz, pot lucra la computer, să facă ceva constructiv. Poate să mă abordeze un profesor să facă o prezentare, de exemplu. Avem și un gramofon, cu vreo 60 de discuri de vinil, momentan. O să facem și teatru de păpuși, însă aștept să mai strâng bani să reinvestesc”, a precizat tânăra. În aceste zile, potrivit Alexandrei, mai mulți constănțeni se vor aduna la ”Șușote” pentru a se relaxa cântând la instrumente muzicale africane.