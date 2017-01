Locatarii cartierului Henri Coandă cer eliberarea lui Radu Mazăre

01:42:18 / 11 Aprilie 2014

Mos Craciun

Oamenii astia asa cum sunt ei isi manifesta recunostiinta pentru binefacatorul lor. Nu i-a ajutat Guvernul sau Biserica care au in fisa postului asemenea lucruri, pargii si bugete pe masura ci Primarul care putea sa nu o faca nu avea asemenea obligatii. Mos Craciun e la Polul Nord nu in Constanta. Pentru ei da primarul e totul, inclusiv Mos Craciun. Ce a-ti fii in stare sa faceti pentru o casa primita la cheie gratis ?! Sunteti rau intentionati cu comentariile.