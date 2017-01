Locaţia centrului maternal, secretă pentru concubinii supăraţi

Centrul Maternal din Mangalia, administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, adăposteşte în prezent trei mame fără posibilităţi materiale. „În centru pot intra femeile care au copii cu vîrste cuprinse între 0 şi 2 ani. La intrare, ele semnează un contract, pentru şase luni, în care li se explică drepturile pe care le au. În acest timp, cuplul mamă-copil stă în centru, iar noi încercăm să-i găsim mamei un loc de muncă şi o locuinţă socială, în aşa fel încît să se poată întreţine singură. Dacă acest lucru nu poate fi realizat în cele 6 luni, există posibilitatea prelungirii contractului. Dintre cele trei rezidente actuale ale centrului, una a venit la noi în luna noiembrie a anului trecut şi două, în luna ianuarie”, a declarat purtătorul de cuvînt al DGASPC, Roxana Onea. Majoritatea femeilor care apelează la serviciile centrului trăiesc în concubinaj cu taţii copiilor şi nu au alte posibilităţi de a se întreţine. Pentru a evita scandalurile provocate de concubini, locaţia centrului este ţinută secretă. „Pentru a preîntîmpina eventualele scandaluri provocate de taţii copiilor, am decis să ţinem secretă locaţia centrului maternal. În toamna anului trecut, am adăpostit la centru o femeie cu un copil de 1 an. Ea era decisă să-şi părăsească concubinul, care o abuza fizic, apelînd şi la instanţă pentru a cere să i se încredinţeze copilul spre creştere. Ne-a dat numărul de telefon al părinţilor ei şi i-am sunat să le spunem că este în siguranţă, însă nu le-am spus şi unde anume se află. Am aflat ulterior că tatăl copilului a fost la ei şi i-a ameninţat pentru a afla unde anume sînt femeia şi copilul. Cei doi au stat în centru numai o lună de zile, după care au plecat să stea cu părinţii femeii”, a adăugat Onea.