Primăria Galați va construi două cartiere de locuințe de tip "Mazăre", așa cum este campusul social constănțean "H. Coandă". Gălățenii au anunțat că au stabilit prețul per metru pătrat al unuia dintre cartiere la 469 euro fără TVA. Atât timp cât au anunțat pe toate căile oficiale proiectul, se înțelege că reprezentanții autorităților din Galați nu se tem de furia DNA. Cum să vă întrebați ce treabă are instituția condusă de Kovesi cu proiectul de la Galați? Păi primarul Constanței, Radu Mazăre, a fost reținut și apoi eliberat, iar acum este cercetat într-un dosar în care este suspectat că ar fi luat șpagă tocmai pentru proiectul "Henri Coandă" - al cărui cost a fost, la Constanța, mult mai mic decât la Galați - 286 euro/mp. Practic, proiectul social îi costă pe gălățeni cu peste 50% mai mult per metru pătrat. Vă dați seama, dacă pe Mazăre l-au săltat cu mascați, pe baza unor "suspiciuni rezonabile" de luare de mită, cam ce suspiciuni super-certe pot să aibă procurorii DNA în ce privește contractul de la Galați, care este atât de mare prin comparație cu cel de la Constanța. Sau, poate, în România lucrului invers făcut, cu cât este mai scump metrul pătrat, cu atât sunt mai nerezonabile suspiciunile privind șpaga... Exemplu este fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu, care a cumpărat locuințe sociale nu cu 286 de euro/mp, ca la Constanța, nici cu 469 euro, ca la Galați, ci cu 1.500 euro/mp și nu a fost deranjat nici măcar cu o întrebare de către procurori. Dar el era în PDL, ca Băsescu, atunci când a comis-o...