Locuinţă cuprinsă de flăcări

Membrii unei familii din cartierul constănţean Palazu Mare au trecut, ieri după-amiază, prin clipe de groază, după ce locuinţa lor a fost la un pas să se facă scrum. Incendiul a izbucnit în jurul orelor 13.00, după ce fetiţa de şapte ani a proprietarului s-a jucat cu chibriturile într-un autoturism parcat în curte. Maşina a fost cuprinsă, în scurt timp, de flăcări. „A luat dintr-odată foc. Aveam nişte carbid acolo şi s-a aprins. Am scos copilul din maşină şi apoi am sunat la 112, ca să cerem ajutor. În casă erau şase copii când a început urgia. Am intrat repede, i-am scos şi am mai luat şi noi ce am mai apucat de prin locuinţă. Ne-a fost teamă că arde toată”, a declarat unul dintre locatarii imobilului. Până ca oamenii să poată face ceva, focul s-a extins la o magazie, iar apoi la acoperişul locuinţei. Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Constanţa Oraş s-au deplasat pe strada Fundătura Viilor cu două autospeciale. Aceştia au evitat la limită dezastrul, reuşind să scoată din flăcări o butelie de oxigen şi una de aragaz. După aproape 45 de minute, salvatorii au reuşit să stingă flăcările, nu înainte, însă, ca acestea să distrugă maşina, magazia şi o parte din acoperiş. Aceştia spun că focul s-ar fi putut extinde şi la gospodăriile învecinate. Din fericire, incendiul s-a soldat doar cu pagube materiale. În zonă a ajuns şi o ambulanţă, dar intervenţia medicilor nu a fost necesară. Valoarea prejudiciului urmează să fie estimată. Poliţiştii Secţiei 2 au deschis o anchetă.