Locuinţe ieftine pentru persoane până la 45 de ani

MODIFICĂRI Programul “Locuinţe ieftine pentru tineri”, demarat în anul 2008 de Primăria Constanţa, le-a dat speranţe multor tineri care, la vremea respectivă, nu îşi permiteau achiziţionarea unei locuinţe de pe piaţă. Programul se adresa tinerilor din Constanţa cu vârste între 18 şi 35 de ani, pentru care municipalitatea se obliga să obţină de la constructori cel mai mic preţ pentru metrul pătrat construit. Pentru că lista doritorilor număra peste 20.000 de tineri, municipalitatea decisese ca programul să se desfăşoare pe mai multe etape. În toamna lui 2008, când a fost demarată prima etapă a programului, cartierul din strada Baba Novac, nimeni nu ştia că urmează o criză economică ce va îngenunchia România. Programul a continuat totuşi, dovedindu-se foarte util pentru constructori, care, în timpul crizei, au avut de lucru. Din nefericire, numărul celor care îşi mai permiteau o locuinţă, chiar şi la cele mai mici preţuri de pe piaţă, s-a redus semnificativ. Astfel că, în 2011, după ce municipalitatea a epuizat întreaga listă cu doritori, a constatat că aproximativ 10% din apartamente nu şi-au găsit un cumpărător. Pentru a nu rămâne cu apartamentele nevândute, municipalitatea a schimbat regulile jocului, astfel că permite şi celor cu vârste de peste 35 de ani să beneficieze de acest program. “În şedinţa de astăzi (ieri – n.r.) am aprobat hotărârea prin care am majorat vârsta pentru programul de locuinţe ieftine, de la 35 la 45 de ani. Am decis acest lucru după ce am epuizat toată lista cu solicitări şi am primit mai multe cereri de la constănţeni care nu îndeplineau criteriul vârstei. Eu cred că toate apartamentele vor fi vândute”, a declarat primarul Radu Mazăre.

LOCUINŢE SOCIALE Şi pentru că politica autorităţii locale este de a veni în sprijinul locuitorilor, mai ales al celor care nu au posibilităţi, municipalitatea a lansat, în acest an, un nou program social, destinat oamenilor fără locuinţe. Este vorba despre “Programul de construire unităţi locative modulare sociale în municipiul Constanţa” – Campusul Social „HENRI COANDĂ - Ştefăniţă Vodă”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Municipal (CLM) Constanţa. În cadrul şedinţei CLM de ieri, consilierii locali au aprobat hotărârea privind transmiterea unui teren din administrarea CLM în administrarea RAEDPP, în vederea executării “Programului de construire unităţi locative modulare sociale în municipiul Constanţa” – Campusul Social „HENRI COANDĂ - Ştefăniţă Vodă”. “Suntem destul de avansaţi în acest program. Hotărârea adoptată de consilieri vine să completeze documentaţia acestui proiect. Eu cred că, în decembrie anul acesta, vor veni şi primele unităţi modulare, astfel încât să respectăm termenul de predare a primelor 500 de locuinţe sociale”, a declarat Radu Mazăre.