Locuinţele ANL din Mangalia, pline de mucegai şi umezeală

PROBLEME În vara anului 2011, mai mulţi tineri din Mangalia primeau, după mult timp de aşteptare, cadoul vieţii - o locuinţă într-un bloc de tip ANL. Însă bucuria le-a fost de scurtă durată, deoarece, în toamna aceluiaşi an, au apărut problemele. La primele ploi mai puternice, în anumite apartamente din blocurile ANL, situate pe strada Oituz, apa s-a infiltrat. Situaţia s-a tot repetat de atunci, astfel încât, după trei ani, apartamentele au început să se degradeze, apărând şi mucegaiul. Sătui să suporte această situaţie, mai mulţi chiriaşi ANL s-au adresat, luni la prânz, reprezentanţilor Primăriei Mangalia, cărora le-au făcut cunoscut faptul că au mari probleme din cauza apei ce se infiltrează prin pereţi. ”În vara anului 2011 ne-am mutat în casă nouă, însă la venirea toamnei am observat că, de fiecare dată când ploua, pereţii se umezeau. La fel s-a întâmplat şi în weekend-ul ce a trecut: din cauza ploilor abundente, pereţii mustesc de apă. În cazul meu, apa îmi afectează sufrageria. Practic, se văd plăcile de BCA, care au fost prost izolate, iar apa se infiltrează printre ele. Am făcut numeroase adrese către Primărie încă din 2011, dar nu s-a luat nicio măsură. Într-o situaţie similară se află majoritatea vecinilor mei”, a spus Cătălin B., unul dintre locatari. El a adăugat că, dacă nu se vor lua măsuri, va merge cu reclamaţiile chiar şi la Guvern.

SITUAŢIE CUNOSCUTĂ Situaţia locatarilor blocurilor de tip ANL este cunoscută la Primăria Mangalia. Potrivit unor surse din cadrul instituţiei publice, o comisie a administraţiei locale, mai exact din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială, s-a deplasat, ieri seară, la blocurile ANL, pentru a vedea starea în care se află apartamentele. „Din cele opt blocuri ANL situate pe strada Oituz, doar la trei sunt probleme. Cert este că, după ce se va face o analiză, se va întocmi un raport, care fi trimis proprietarului blocurilor - Agenţia Naţională de Locuinţe. Cert este că vom căuta, împreună cu ANL, soluţiile optime pentru remedierea problemelor”, au spus sursele din Primărie.