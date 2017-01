Locuinţele ANL, în lucru

58 de familii şi tineri din Mihail Kogălniceanu ar putea avea de anul viitor locuinţe dacă Agenţia Naţională de Locuinţe (ANL) se va ţine de cuvânt şi va finaliza construcţia celor două blocuri din localitate. După multe luni în care s-au derulat procedurile de licitaţie şi contractare a unei firme care să construiască cele două blocuri, în luna iunie, firma desemnată să deruleze contractul s-a apucat de lucru. „Sperăm să nu fie întrerupte lucrările. În 2008 am depus cererea pentru construcţia de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri, am întocmit studiul de fezabilitate şi, la sfârşitul anului trecut, proiectul a fost analizat şi declarat eligibil. La începutul acestui an a avut loc licitaţia şi acum firma s-a apucat de lucru“, a declarat primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Iosif Valer Mureşan. Edilul şef al localităţii a mai spus că, prin contractul încheiat cu ANL, administraţia locală se obligă să asigure terenul pe care se construiesc locuinţele, un teren de 2.400 mp, şi branşamentele la reţelele de utilităţi. La Mihail Kogălniceanu, în cartierul Tomi, se construiesc două blocuri cu 58 de unităţi locative, dintre care opt garsoniere, 34 de apartamente cu două camere şi 16 apartamente cu trei camere. Şi la Kogălniceanu, ca şi în alte localităţi, cererile pentru obţinerea unei locuinţe în regim ANL sunt numeroase. „Avem peste 200 de cereri la Primărie depuse de tineri din localitate care vor să obţină o locuinţă ANL. Când cele două blocuri vor fi aproape de finalizare, vom analiza dosarele existente şi vom vedea care vor fi fericiţii beneficiari“, a mai spus Mureşan.