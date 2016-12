Locuinţele din Constanţa, de la 20.000 euro, la 1,8 milioane euro

Imobilele din Constanţa postate pe site-ul MagazinulDeCase.ro au preţuri cuprinse între 20.000 de euro şi 1,8 milioane euro. Luând pe fiecare categorie de locuinţă, cea mai ieftină garsonieră costă 20.000 de euro, este construită în 1985, în Năvodari, pe strada Cabanei, şi are o suprafaţă de 22 metri pătraţi. Cea mai scumpă garsonieră are un preţ de 75.000 euro, an de construcţie 2008, şi o suprafaţă de 62 metri pătraţi. Este localizată în Mamaia (bulevardul Mamaia, Club Scandinavia). În cazul apartamentelor de două camere, cel mai mic preţ este pentru o locuinţă din Năvodari, strada Panseluţelor, construită în 2009, cu o suprafaţă de 45 metri pătraţi - 31.000 de euro. Preţul maxim este de 215.000 euro, pentru un apartament construit în 2009, în complexul Spectrum Residence, cu suprafaţa de 117 metri pătraţi. Cât despre imobilele de trei camere, cel mai ieftin are un preţ de 42.000 de euro, fiind construit în 1989. Acesta se află în oraşul Negru Vodă - Şoseaua Constanţei şi are suprafaţa de 80 metri pătraţi, spun reprezentanţii site-ului MagazinulDeCase.ro. În ceea ce priveşte cel mai scump imobil, acesta are 100 metri pătraţi şi este situat în zona Peninsulă, strada Arhiepiscopiei, construit în 1950 - 450.000 de euro. Trecând de la apartamente la case, cel mai mic preţ este pentru o casă de 3 camere, construită în 2008 (Techirghiol, Topraisar-Cartierul Nou). Suprafaţa terenului este 300 metri pătraţi, iar a casei este de 130 metri pătraţi. Cea mai scumpă vilă din Constanţa costă 1.800.000 de euro, are 2 camere, fiind construită în 1922, pe strada Nicolae Titulescu. Casa are o suprafaţă de 1.812 metri pătraţi, iar terenul său are o suprafaţă de 506 metri pătraţi. MagazinulDeCase.ro este primul serviciu online românesc de promovare a ofertelor provenite direct de la proprietari, în baza unui preţ fix, fără comision.