Locuinţele din „Prima Casă”, finalizate în maximum 18 luni

Locuinţele care urmează să fie construite în regim individual prin credite bancare garantate de stat, în programul „Prima Casă”, trebuie să fie finalizate în maximum 18 luni, cu o prelungire maximă de un an, interval în care proprietarii vor plăti băncii doar dobânzile şi comisioanele, nu şi ratele. Durata de realizare a construcţiei trebuie să rezulte din contractul de antrepriză încheiat cu firma de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, iar constructorul va trebui să ateste capacitatea sa de a finaliza lucrarea în termenul stabilit prin faptul că nu înregistrează restanţe mai mari de 60 zile la plata obligaţiilor bugetare, dar şi printr-o garanţie de bună execuţie de 10% din valoarea devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară. La rândul lor, proprietarii trebuie să dispună de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată, dar se vor obliga totodată să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă. Modificările vor regla noul sistem de acordare de garanţii de stat pentru locuinţe construite atât în regim individual, cât şi în sistem asociativ şi sunt deja incluse într-un proiect de act normativ, potrivit unor surse ministeriale. În acest an, programul a fost modificat, astfel că Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM va garanta creditul pentru cumpărarea unei locuinţe prin „Prima Casă” în limita a 60.000 euro, pentru imobile vechi ori deja începute, şi 70.000 euro, pentru locuinţe cu lucrări încă neîncepute, iar cumpărătorii organizaţi în asociaţii vor avea o garanţie de câte 75.000 euro, tot pentru case noi.