Locuitorii din Cernavodă rămân în continuare fără apă

15:43:13 / 24 Februarie 2016

Protest

Sunteti niste nesimtiti! E a nu stiu cata oara in aceasta iarna cand RAJA opreste apa. De aici toate necazurile: cand se reia furnizarea vine o apa de culoarea cafelei, pe care o lasi sa curga cel putin jumatate de ora, dar o platesti lui Stroe, marele manager de talie sud-est europeana. Apa calda vine la fel de murdara, o lasi sa curga dar o platesti, intai ca apa rece, apoi si la Utilitati Publice, ca fiind incalzita, altui manager de top, pe numele lui Dumitrescu. In plus, caldura se opreste, instalatia termica "prinde aer"si trebuie sa astepti cateva zile pana se elimina acele goluri de aer. Cand lucrurile par sa intre in normal, ce sa vezi? RAJA opreste iar apa, caci mai are de facut nu stiu ce...Pana cand toate astea, cat mai putem suporta aceasta batjocura?! Poate se sesizeaza cineva de la OPC, caci e o nesimtire fara margini....Sper sa nu-mi cenzurati mesajul, din obedienta fata de unul sau altul...Multumesc!