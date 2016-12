Locuitorii din Eforie vor plăti mai scump gigacaloria

Începutul de an nu se dovedeşte a fi prea prominţător pentru multe primării. Şi în acest an, vistieriile autorităţilor locale vor fi la fel de goale ca şi anul trecut, sumele alocate acoperind, în cel mai fericit caz, salariilor angajaţilor şi plata utilităţilor din unităţile administrativ-teritoriale. Nici la Eforie, situaţia nu este mai bună faţă de alte administraţii locale. Primăria se găseşte în situaţia de a avea un buget chiar mai mic decât anul trecut, din care va trebui să asigure, pe lângă plata salariilor angajaţilor Primăriei şi a utilităţilor din oraş, şi procentul care îi revine autorităţii publice la plata subvenţiei pentru agentul termic furnizat în sistem centralizat în Eforie. Primarul oraşuluI, Ovidiu Brăiloiu, spune că asigurarea plăţii celor 10% din facturile pentru agentul termic care va fi furnizat în 2011 reprezintă cu adevărat o problemă, cu atât mai mult cu cât în cadrul şedinţei ordinare de Consiliu Local Eforie organizate, ieri, s-a aprobat mărirea preţului gigacaloriei furnizate în Eforie. Brăilou spune că SC Ecotherm Energy SRL, care se ocupă de furnizarea agentului termic în Eforie, a decis mărirea gigacaloriei de la 256 de lei plus TVA, la 319 lei plus TVA, ca urmare a măririi preţului la combustibili. „Locuitorii din Eforie vor fi nevoiţi să plătească mai mult pentru gigacalorie din cauza Guvernului care nu şi-a onorat datoriile pe care le are faţă de Primărie. Mai mult, săptămâna trecută am primit o hârtie de la Ministerul de Interne prin care ne anunţau că nu vor achita datoriile restante din 2008, 2009 şi 2010 sub pretextul că „se încalcă un principiu al anualităţii”, a mai susţinut primarul din Eforie. Amintim că, la Eforie, Guvernul e dator cu peste 300.000 de lei pentru că, de aprox. doi ani, nu a mai acordat subvenţia de care trebuie să beneficieze locuitorii oraşului, iar, până în prezent, Primăria are minus în bugetul local 70.000 de lei deoarece a plătit subvenţia pe care trebuia să o vireze Guvernul. Societatea Ecotherm Energy anunţase la mijlocul lui decembrie că din cauza neplăţii subvenţiilor de către Guvernul României nu va mai putea asigura furnizarea energiei termice. Rămâne de văzut va mai putea suporta şi Primăria Eforie datoriile Guvernului condus de Boc.