Locuitorii din Năvodari, pasibili de amendă dacă aruncă gunoiul la ghene

ANOMALII LEGISLATIVE În graba de a emite hotărâri şi, probabil, în încercarea de a modifica pe picior actele normative după care se guvernează o comunitate, aleşii locali din Năvodari au dus lucrurile în ilar într-atât de mult încât năvodărenii ar trebui, în prezent, să se gândească de două ori înainte de a merge să arunce gunoiul la ghenă. Şi dacă vă întrebaţi de ce, răspunsul este simplu: pentru că riscă să fie amendaţi! Cum s-a ajuns în această fază? La fel de simplu. În februarie 2005, Consiliul Local (CL) Năvodari a emis hotărârea 37 (HCL 37/2005) care stipulează, la Art 1: „Se interzice amplasarea pe teritoriul oraşului Năvodari a unui depozit pentru depunerea deşeurilor industriale toxice”, fără a menţiona care este depozitul care face obiectul hotărârii. Al doilea articol şi ultimul al actului normativ menţionează doar faptul că hotărârea Consiliului trebuie adusă la cunoştinţa publicului. Care va să zică, întrucât nu se menţionează depozitul ce nu poate fi amplasat pe raza oraşului, şi pentru că hotărârea face referire la faptul că nu se poate amplasa „un depozit”, putem deduce cu uşurinţă că o firmă care ar fi dorit să amenajeze două depozite în acelaşi timp ar fi putut oricând să scape de interdicţia din HCL 37/2005. Şi lucrurile nu erau pe atunci nici pe jumătate la fel de amuzante cum au devenit ulterior.

DEŞEUL MENAJER, „INTERZIS” În 2009, pe atunci noul primar al oraşului Năvodari, în prezent actualul edil, Nicolae Matei, a venit să “repare” greşeala predecesorului lui, propunând Consiliului Local o hotărâre care să modifice HCL 37/2005. Noul act normativ, aprobat unanim în Consiliul Local, schimba integral Art 1. HCL 37, generalizând gama deşeurilor „interzise” la Năvodari. După modificare, noul Art 1. sună acum astfel: „Se interzice amplasarea pe teritoriul oraşului Năvodari a deşeurilor de orice natură”. Hotărârea mai are trei articole de natură pur organizatorică, legate de comunicarea actului normativ către departamentele şi instituţiile direct afectate de modificare. Întrucât, pentru nespecialişti, din noua hotărâre se înţelege în clar că NIMENI nu mai poate arunca gunoiul în Năvodari, nici măcar pe cel menajer, am apelat la specialişti pentru a înţelege mai clar termenii. Nu că ar fi prea mulţi. Şi bănuielile sumbre ne-au fost confirmate. Şeful Comisariatului Gărzii de Mediu Constanţa, Vasile Pedro, a explicat că termenii „deşeuri de orice natură” includ deşeurile radioactive, deşeurile toxice, deşeurile industriale netoxice şi, ceea ce ne interesa şi pe noi, deşeurile menajere. La rândul său, directorul Secţiei Comerciale Constanţa a firmei Polaris M. Holding, firmă care se ocupă cu colectarea deşeurilor din municipiul Constanţa, Adrian Itu, opinează că decizia aleşilor locali din Năvodari este aberantă: „Cine a emis o asemenea hotărâre are mari carenţe de legislaţie”.

CE SPUNE PRIMARUL Având în vedere lămuririle primite de la persoane direct implicate în ceea ce înseamnă gestionarea deşeurilor, ne întrebăm ce trebuie să facă năvodărenii pentru a nu risca să fie amendaţi pentru că încalcă hotărârile aleşilor locali aruncând gunoiul. Mai e şi problema societăţilor comerciale care generează şi ele deşeuri, nu neapărat menajere. Ce se întâmplă cu deşeurile rezultate de la marile societăţi Petromidia sau Legmas (firmă a primarului)? L-am contactat şi pe edil pentru a afla opinia sa. Nicolae Matei a declarat că ceea ce au înţeles specialiştii în gestionarea deşeurilor “este o interpretare greşită şi eronată, pentru că, la expunerea de motive, se arată foarte clar faptul că hotărârea se referă la depozitarea de deşeuri şi nu la aruncarea gunoiului”. Îi amintim primarului că legea (inclusiv hotărârile de CL) se aplică articol cu articol şi nu după expunerea de motive, astfel încât, dacă în hotărâre se spune că este interzisă aruncarea gunoiului, chiar şi la ghenă, iar în „expunerea de motive” sunt poveşti de Ion Creangă, amenzile se aplică în baza actului normativ adoptat, indiferent ce spun „Amintirile din copilărie”.