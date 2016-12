Locuitorii din New York nu sunt pasionaţi de şofat

Mulţi dintre americani sunt nevoiţi să piardă până la câteva ore în fiecare zi blocaţi în trafic. Unii aleg totuşi să renunţe la maşină şi să meargă pe jos sau cu mijloacele de transport în comun. Un studiu realizat în 2012 arată că 9,2% dintre gospodăriile din Statele Unite nu deţineau un autorism, relatează ”USA Today”. Deşi nu este mare, procentul e în creştere. În 1992, spre exemplu, doar 5,7% dintre gospodăriile americane nu aveau un autovehicul. Sunt însă zone în care cifra e semnificativă, mai mult de o treime sau chiar jumătate din populaţia unor oraşe alegând să renunţe la maşini.

Deşi, ca nivel de trai, new-yorkezii se pot considera printre cei mai norocoşi americani, ei nu se numără şi printre cei mai... pasionaţi conducători auto. Transportul în comun din New York este cel mai complex şi cel mai extins din Statele Unite şi deserveşte aproape 90% din populaţia oraşului, motiv pentru care peste jumătate dintre gospodării nu deţin un autoturism, procentaj care creşte la 75% în Manhattan. Metroul din New York este cel mai aglomerat din emisfera vestică, iar staţia Grand Central Terminal este una dintre cele mai mari din lume. Peste 55% dintre locuitori folosesc mijloacele de trasport în comun pentru a merge la muncă, astfel că oraşul evită 23 de milioane de tone de emisii de dioxid de carbon şi economiseşte 19 miliarde de dolari anual - costurile combustibilului, întreţinerii autoturismelor şi a drumurilor etc. La o populaţie de 8.336.697 de locuitori, 56,5% din gospodării nu deţin un autovehicul.

Pe locul 2 în clasamentul americanilor care nu vor să conducă se află locuitorii capitalei Washington, unde aproape 40% dintre gospodării nu aveau un autoturism în 2012, iar 60% dintre locuitori au mers cu transportul în comun la muncă. Podiumul americanilor.... pietoni este completat de locuitorii oraşului Boston, din Massachusetts.