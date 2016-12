În vederea accelerării procesului de tranziţie de la îngrijirea bazată pe instituţii la serviciile bazate pe familie şi comunitate prin folosirea fondurilor structurale şi a altor instrumente financiare ale UE, Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, în parteneriat cu Grupul European de Experţi (EEG), UNICEF România şi Hope and Homes for Children România, au organizat miercuri, 2 octombrie 2013, un seminar internaţional. În cadrul evenimentului, reprezentanţi ai Comisiei Europene - DG Employment, Social Affairs and Inclusion şi DG Regio, precum şi experţi ai European Expert Group (EEG), dar şi reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private din România au prezentat exemple de bună practică şi lecţii învăţate din experienţa programului de finanţare prin fonduri structurale aferent perioadei 2007 - 2013 şi au contribuit la promovarea unei viziuni de ansamblu privind dezinstituţionalizarea. „Locul copilului este în familie şi nu într-o instituţie, oricât de bine ar arăta aceasta. Acesta este motivul pentru care, încă de la începutul reformei în domeniul protecţiei copilului, dezideratul nostru principal a fost închiderea instituţiilor mari şi asigurarea bunăstării copiilor aflaţi în îngrijirea statului. Cu toate acestea, este de datoria noastră să continuăm să prevenim separarea de familie, în mod special prin dezvoltarea serviciilor comunitare. Numai prin servicii comunitare bine organizate şi eficiente, familia poate avea un sprijin real în creşterea şi îngrijirea copiilor”, a declarat ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu. Fondurile structurale, în special Fondul Social European (FSE) şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), pot juca un rol crucial în sprijinirea reformelor politicilor statelor membre faţă de dezinstituţionalizare şi dezvoltarea serviciilor bazate pe familie şi comunitate. Este nevoie de accelerarea absorbţiei fondurilor europene pentru investiţii sociale, inclusiv pentru dezinstituţionalizare. „După două decade de progres semnificativ, acest seminar este o oportunitate pentru toţi actorii din România să accelereze procesul de dezinstituţionalizare a copiilor. Una dintre priorităţile din România şi din regiune este aceea ca niciun copil sub vârsta de trei ani să fie într-o instituţie”, a subliniat Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România. „Noi credem că fiecare copil are dreptul să crească într-un mediu familial. Fondurile europene pot şi trebuie să fie folosite pentru a investi în copii şi pentru a rupe cercul dezavantajelor şi al sărăciei”, a adăugat ea.

Investiţia în serviciile bazate pe comunitate este în interesul superior al copilului şi în beneficiul adulţilor pentru a preveni separarea lor de familie şi comunitate şi este mult mai eficient din punct de vedere al costurilor. De aceea, este important să crească finanţarea serviciilor alternative (de exemplu, asistenţi maternali, case de tip familial, îngrijire din partea familiei extinse) la nivel local. Pe termen mediu şi lung, investiţia în servicii bazate pe comunitate va duce la scăderea costurilor în ceea ce priveşte îngrijirea bazată pe instituţii. „Deja în Declaraţia Comună publicată în noiembrie 2012, la capitolul Incluziune Socială, Comisia a indicat faptul că tranziţia de la servicii bazate pe instituţii la servicii bazate pe comunitate, pentru copii, persoane cu dizabilităţi şi probleme de sănătate mentală, precum şi persoanele vârstnice reprezintă o prioritate de investiţie şi trebuie să fim siguri că acest obiectiv va fi atins”, a declarat Philippe Hatt, Head of Unit Romania, Bulgaria and Malta, DG Employment, European Commission.

Prioritatea în următorii ani trebuie să fie scăderea numărului de persoane aflate în instituţii, în special a numărului de copii.