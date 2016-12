„Locul ei” a fost realizat de un scenarist de la Hollywood

La o lună de la lansarea pe internet a ultimei melodii a trupei constănţene Praf în Ochi (PIO), intitulată „Locul ei”, piesa se bucură de un real succes pe posturile de radio. Chiar dacă are o linie „lacrimogenă”, până astăzi, numărul celor care au ascultat acest cântec pe youtube depăşeşte cifra de 20.300 de vizitatori. După o absenţă de aproape cinci ani, această revenire în forţă a trupei a trezit interesul multor fani, care se întreabă ce mai pot aştepta, în 2010, de la PIO. În componenţa actuală a formaţiei se află Ionuţ Radu (Ody), vocal, alături de chitariştii Tibi Topor şi Ştefan Marin (Fanaca). Tibi Topor declară că aşteptările celor care le îndrăgesc muzica vor fi răsplătite pe măsură.

Reporter: După acestă lungă „pauză”, anticipaţi un asemenea succes pe piaţă?

Tibi Topor: Sincer, ne aşteptam să fie aşa. De cinci ani de când se terminase cu Praf în Ochi, lumea ne tot apela pe internet. Pe de-o parte, ne felicita pentru balada „O mie de gânduri”, pe de alta, spunea că este păcat că trupa nu mai activează. Acest fapt ne-a mobilizat. Ionuţ a avut o problemă de sănătate, atunci, din cauza căreia a ieşit din trupă. Noi ne-am chinuit o perioadă, nu mai spun câte castinguri au fost prin toată ţara, dar nu am găsit cu cine să-l înlocuim. Timbrul lui e-al lui… şi cam asta înseamnă Praf în Ochi. „Locul ei” este compusă de Lazăr Cercel, fostul nostru basist, actual membru în Animal X, împreună cu Ionuţ Radu. Lazăr a venit cu ideea piesei, aşa cum a venit şi cu „O mie de gânduri”. Mai departe, melodia „Locul ei” a fost orchestrată şi „aranjată” de toată trupa. Fiecare notă a fost o picătură de durere. Este o melodie cu o încărcătură emoţională teribilă, pe care, serios, nu o recomand oamenilor cu probleme sentimentale. Chiar şi pe mine m-a… dărâmat. Mi-a fost greu, după ce am ascultat-o de aproape 500 de ori, o săptămână nu am putut să dorm. Am făcut cobai, neintenţionat, şi din amicii mei: s-a întâmplat să vină pe la mine cineva care avusese o decepţie sentimentală. Fără să-mi dau seama, i-am „arătat” piesa recentă, iar de la a doua strofă i s-a făcut rău….

Rep.: Ce se poate ştii despre noul album?

T.T: La anul, vom finalizăm albumul, prin februarie o să ne închidem în studio, nu cred că o să dureze mult, pentru că avem idei foarte multe. În vară, sperăm să-l finalizăm, va conţine 12 piese. Nu o să ne axăm numai pe balade, avem chiar şi piese agresive. Este un album mult mai matur, în schimb, va rămâne aceeaşi linie, ne bazăm pe întâmplările noastre, pe trăirile puternice pe care încercăm să le captăm şi să le transmitem cât mai bine. În prezent, este finalizat în proporţie de 50%. Avem o colaborare excelentă cu fostul nostru basist, Lazăr, cu care lucrăm la această nouă apariţie discografică. După realizarea albumului, care va purta, probabil, numele unei piese, vor urma chiar şi nişte concerte.

Rep.: Cum va arăta viitorul videoclip al piesei „Locul ei”?

T.T.: Filmările care apar acum pe youtube tot noi le-am făcut, este un montaj „natural”, pentru o piesă „naturală”. Am un prieten care este movie-maker la Hollywood, scenaristul şi regizorul Robert Popa, el ne-a făcut scenariul. Ne-a promis că vine în România, iar filmările depind de sosirea acestuia în ţară, pentru că el le va coordona. Sperăm că vor începe prin luna februarie. O să fie un clip la fel de „adânc” precum melodia, vreau să duc „Locul ei” la cota de „traumă”!