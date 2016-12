Locul I pentru Inna, în Argentina

Cel mai recent single al Innei, „More than Friends”, se bucură de un real succes atât în Europa, cât şi în America Latină. Piesa constănţencei se află pe locul I în Top-ul „40 Principales” din Argentina şi mai ocupă tot prima poziţie într-un clasament muzical similar din Mexic. Melodia „More than Friends” are peste 15 milioane de vizualizări pe YouTube şi este difuzată la radiourile din Japonia, Turcia, Bulgaria, România, Puerto Rico, Franţa, Polonia, Germania şi Spania.

Inna s-a întors de curând din turneul de promovare din Japonia, unde a susţinut şi un concert alături de nume mari precum Will.I.am, Avicii, Far East Movement sau Ne-Yo şi se pregăteşte să se plece într-un turneu în Mexic, la începutul lunii iunie. Turneul va cuprinde şi alte ţări din America Latină, dar şi din America Centrală. Săptămâna aceasta, ea va susţine un concert în Club Cavalli din Dubai, dar şi la Roma.

(C. S.)