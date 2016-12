Locuri de muncă pentru absolvenţii academiilor militare

Premierul Victor Ponta a declarat vineri, la ceremonia de avansare la gradul de sublocotenent şi absolvire a Promoţiei „Aurel Vlaicu - 100“, la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ de la Sibiu, că cei care vor termina academia militară sau de poliţie, în total 900 de tineri, vor avea locurile de muncă asigurate. „Cei care au terminat astăzi (n.r. - vineri) au devenit sublocotenenţi şi pleacă la unităţile militare. E un lucru important să revenim la un lucru de normalitate. Toată generaţia 2011 nu a fost repartizată, iar în 2012 am reuşit să-i angajăm şi pe cei din 2011, şi pe cei din 2012, aproape 3.000 de absolvenţi, şi acum suntem într-o situaţie de normalitate“, a afirmat premierul. Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a susţinut în cadrul aceleiaşi ceremonii că cei care intră în acest an în academiile militare din ţară vor avea peste trei ani asigurate locurile de muncă. „Şi pentru anul de învăţământ 2013 - 2014 noi am avut în vedere ca, la terminare, promoţia să fie egală cu ieşirile din sistem“, a adăugat ministrul Mircea Duşa. La Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ de la Sibiu, au absolvit în acest an 262 de tineri. Printre cei mai cunoscuţi studenţi din anii trecuţi ai Academiei Militare de la Sibiu se numără şi Mihaela Larisa Tudor, prima româncă absolventă a cursurilor Academiei Militare „West Point“, din SUA.