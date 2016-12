Locuri de veci, scoase la vînzare de Fisc

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa (DGFP), prin Biroul Valorificare Bunuri, vinde tot ce intră în proprietatea statului. Reprezentanţilor de la acest Birou nu le scapă nimic. De la jucării, piese de telefoane, bijuterii, aparate electrocasnice, încălţăminte, îmbrăcăminte şi pînă la maşini sau locuri de veci, toate sînt vîndute, atît prin vînzare directă, cît şi prin licitaţie. În acest sens, Biroul de Valorificare Bunuri organizează, astăzi, la ora 10.00, o licitaţie publică pentru drept de concesiune la loc de veci intrat, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Aceste locuri au aparţinut unor constănţeni care au murit şi care nu aveau urmaşi. Potrivit afirmaţiilor inspectorului din cadrul Biroului de Valorificare Bunuri Constanţa, Cristian Drăgan, în aceste cazuri, procedura legală este deschiderea succesiunii. „În cazul în care o persoană decedează şi nu are moştenitori legali se deschide succesiunea la notariat, în favoarea Fiscului, iar în urma acestei proceduri, moştenitorul legal devine Ministerul Finanţelor. Aşa a ajuns DGFP Constanţa proprietar de drept al acestor locuri de veci“, a arătat inspectorul din cadrul Biroului Valorificare Bunuri. El a precizat că, la licitaţia care se va desfăşura astăzi, Fiscul scoate la vînzare cinci locuri de veci, cu suprafeţe cuprinse între 4 şi 9 metri pătraţi. Preţul de pornire a licitaţiei este de 170,06 lei şi variază în funcţie de suprafaţă, dar şi de locul unde sînt amplasate locurile de veci. Tot la licitaţia de astăzi va fi scos la vînzare şi un teren de 300 metri pătraţi, situat în intravilanul comunei Limanu. Preţul de pornire al licitaţiei pentru acest teren este de 34.926 lei. Toate bunurile ce sînt scoase astăzi la vînzare se află la a doua licitaţie, motiv pentru care preţurile au fost micşorate cu 50%.

Bani din confiscări

În primele şase luni ale acestui an, Biroul Valorificare Bunuri din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa a preluat mărfuri confiscate şi trecute în proprietatea statului de la Biroul Vamal Constanţa, Poliţia Transporturi, Inspectoratul de Poliţie Constanţa, Jandarmeria Constanţa, Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Constanţa, Garda Financiară Constanţa, în valoare totală de 609.293 lei, sumă stabilită de către comisiile de evaluare. „Mărfurile au fost valorificate în regim de consignaţie prin vînzare directă, iar valoarea totală a încasărilor din valorificarea bunurilor confiscate a fost în primele şase luni ale acestui an de 461.841 lei”, a precizat Cristian Drăgan. Potrivit inspectorului Biroului de Valorificare Bunuri, tot în cursul acestui an au fost atribuite cu titlu gratuit bunuri devenite proprietate privată a statului în valoare de 30.318 lei, atît şcolilor, cît şi bisericilor din judeţ care au solicitat astfel de ajutoare. „La această dată, în depozit avem bunuri în valoare de aprox. 100.000 de lei, constînd în scaune de autocar, palete tenis, huse telefon mobil, manechine din plastic, piese de autoturisme, lăzi frigorifice auto, încălţăminte, îmbrăcăminte, precum şi bunuri de larg consum”, a arătat Cristian Drăgan.