16:08:44 / 03 Februarie 2015

"Locurile de joacă intră în reabilitare"

Reabilitare pe dracu, atita timp cit Constanta este trecuta la zona defavorizata, un oras care intretine cocalarime, lumea buna pleca pe rupte din acest oras. Vreau sa citesc in aceasta fituica de ziar si o stire mai ca lumea,ex: vreun investitor ceva, ca vine sa creeze un loc de munca in acest oras si apoi ce facem cu asa zisa "reabilitare" a pietei Ovidiu ca de la primarie in jos spre "cazino" (in fapt niste ruine arheologice), e Beirut curat; cine mama dracului mai are chef de facut copii in aceasta pustietate? Sau se merge in acest oras pe "formula" magica: CONTEINERE pt . locuit.