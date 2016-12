Locurile de parcare din Mangalia vor fi închiriate

08:01:27 / 27 Martie 2014

oare cand?

Oare cand se va intampla si in Murfatalar lucrul acesta? Oare cand Primaria Murfatlar v-a amenaje si ei parcari ptr masini si va inchiria aceste parcari locatarilor? Oare nu le trebnuie un ban in plus la bugetul primariei? Oare nu vede nimeni ce se intampla in celelalte orase din judet sa ia si ei exemplu? Alooooooooo primaria Murfatlar nu se aude? Lua-ti si voi masuri ca traiti pe alta planeta